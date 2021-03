Le sport face au coronavirus en direct: la FFF devrait acter l'arrêt des championnats amateurs

Le PSG et l'OL s'affrontent ce mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions féminine, ce mercredi (18h). Une rencontre qui intervient dix jours après le report de leur choc en championnat en raison de quatre cas de Covid dans les rangs parisiens. "Il est clair que ça nous a coupées dans notre élan, confie Irene Paredes, la capitaine dans Le Parisien. Petit à petit, on repart de l'avant. (...). Il fallait se maintenir avec des petits exercices. Et dès qu'on a pu retrouver l'entraînement en groupe, on a travaillé des exercices un peu plus poussés physiquement. Il y a beaucoup d'envie de la part du groupe."

Elle n'a pas voulu rebondir sur l'agacement des Lyonnais au sujet du report de leur match en championnat annoncé assez tardivement. "De notre côté, nous sommes très tranquilles, assure l'Espagnole. On a réussi à gérer la situation, on reste concentré sur nous. La vérité, c'est qu'on voulait toutes jouer ce match de championnat à Lyon et ensuite contre le Sparta. Jusqu'au dernier moment, on pensait jouer à Lyon. Aujourd'hui, on continue à bosser, à reprendre le rythme. Il faut y aller, il faut gagner. Nous sommes dans un moment clé de notre saison."