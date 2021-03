Le sport face au coronavirus en direct: le gros coup de frein de Maracineanu sur le foot amateur

Sept joueurs de la NBA ont été testés positifs au coronavirus sur les 456 qui ont été testés au cours de la semaine écoulée, a annoncé mercredi la ligue nord-américaine de basket-ball. La NBA ne communique pas nommément les résultats des tests, mais tout joueur positif est isolé ou placé en quarantaine jusqu'à ce qu'il soit déclaré négatif selon les règles de la ligue en termes de santé et de sécurité. Le cas le plus récent de foyer de coronavirus dans le basket est apparu lorsque la NBA a reporté le match que les Raptors de Toronto devaient jouer dimanche contre les Bulls de Chicago à Tampa (Floride) parce que les Raptors n'avaient pas le nombre minimum requis de huit joueurs disponibles pour cette rencontre.

Un autre match des Raptors à Tampa, prévu pour mardi contre Detroit, a été reporté à mercredi dans l'attente des résultats de tests. Toronto a annoncé mercredi soir que cinq de ses joueurs étaient indisponibles en raison des protocoles de la NBA sur le Covid-19: Pascal Siakam, Fred VanVleet, O.G. Anunoby, Malachi Flynn et Patrick McCaw. Sont également annoncés indisponibles pour la même raison l'Espagnol Marc Gasol des Los Angeles Lakers, Derrick Rose de New York et deux joueurs de Sacramento, Jabari Parker et Hassan Whiteside.