Coronavirus: Le Graët pense que le foot amateur ne reprendra pas

Les compétitions de football amateur ne devraient pas reprendre cette saison en raison de la résurgence du coronavirus, selon Noël Le Graët, président de la FFF, qui a reçu de très mauvais signaux du ministère des Sports.

Le football amateur se dirige tout droit vers une nouvelle saison presque blanche. Alors qu'il avait fixé au 20 mars la date limite pour la reprise des compétitions, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a confié avoir reçu de mauvaises nouvelles de la part du ministère des Sports. Pour lui, cela signifie quasiment la fin de la saison. Il l'a annoncé ce mercredi après sa visite à la Ligue de Paris pour rencontrer certains clubs dans le cadre de sa campagne à sa réélection.

"Je pense que le ministère va demander à ce qu'on arrête le football"

"Ça va très difficile parce qu'il y a déjà quelques bruits du ministère, a déclaré le dirigeant. Hier (mardi) soir, je vous aurais répondu différemment de ce matin. Ça va être extrêmement difficile de reprendre les compétitions parce qu'il semblerait qu'une circulaire nous demande de ne pas jouer au football pendant un mois. La date du 20 mars va être dépassée par la décision ministérielle à première vue. Je n'ai pas encore vu le texte mais je l'ai eu (le ministère des Sports, ndlr) au téléphone. De part le virus qui se développe dans la région parisienne et dans d'autres régions, je pense que le ministère va demander à ce qu'on arrête le football."

Rien n'est encore officiel et le président de la FFF n'a pas encore dévoilé son plan. Lors de l'arrêt des compétitions, la FFF avait acté les classements selon un indice de performance. Le cas de figure serait différent cette fois puisque les championnats avaient seulement débuté depuis deux mois lors de leur arrêt en octobre dernier. Cette annonce est un nouveau coup dur pour les joueurs et dirigeants des niveaux inférieurs à l'arrêt total depuis cinq mois, à l'exception des quelques chanceux, qualifiés en Coupe de France qui ont pu disputer quelques matchs dans la compétition.

Le Graët a pu en rencontrer quelques-uns ce mercredi matin lors de son passage à la Ligue de Paris. "C'était intéressant, a expliqué Le Graët. Les clubs ont tous les mêmes problèmes, l'envie de jouer avec des joueurs qui les tannent pour la reprise et on n'a pas de réponse précise. Hier, je n'ai pas donné la même réponse que ce matin, c'est extrêmement compliqué. Le football manque aux joueurs. C'est fantastique quand on voit les gamins (qui, eux, ont pu reprendre) heureux sur le terrain et les dirigeants aussi."