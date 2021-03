Le sport face au coronavirus en direct: le Préfet du Nord sceptique sur la tenue de Paris-Roubaix

Quelque 85% des Japonais approuvent la décision d'interdire aux spectateurs venus de l'étranger l'accès aux Jeux olympiques de Tokyo, selon un sondage publié lundi, alors que le soutien à la tenue des JO, bien que faible, est en augmentation.



Les Jeux de Tokyo devaient initialement se dérouler en 2020, mais ils ont été reportés à cet été en raison de la pandémie. Samedi, en raison de risques sanitaires jugés trop importants, les autorités japonaises et les responsables olympiques ont pris la décision sans précédent d'exclure tout public venant de l'étranger aux Jeux prévus fin juillet. Les organisateurs ont eux-mêmes qualifié cette décision de "décevante" mais "inévitable" alors qu'ils tentent d'organiser l'événement en toute sécurité.



Un sondage réalisé par le quotidien nippon Asahi samedi et dimanche révèle que 85% des personnes interrogées pensent que les spectateurs étrangers devraient être interdits d'accès à l'événement, 11% seulement estimant qu'ils devraient être autorisés à y assister. Le même sondage indique par ailleurs que 27% des personnes interrogées pensent que les Jeux devraient avoir lieu cet été, tandis que 36% pensent qu'ils devraient être à nouveau reportés et 33% qu'ils devraient être annulés.



Le sondage, effectué sur un échantillon de 1.564 personnes, leur demandait de choisir entre ces trois options, bien que les organisateurs des Jeux excluent tout nouveau report. Les derniers chiffres montrent que le soutien aux Jeux progresse lentement au Japon. En janvier, un sondage similaire avait révélé que 11% seulement des personnes interrogées pensaient que les Jeux devaient avoir lieu cet été, contre 21% en février.



Un autre sondage, réalisé par l'agence de presse Kyodo ce week-end, révèle que 23,2% des personnes interrogées pensent que les Jeux doivent avoir lieu comme prévu, tandis que 39,8% préfèreraient qu'ils soient annulés. Kyodo n'a pas précisé s'il s'agissait des seules options proposées aux personnes interrogées. L'enquête a été effectuée sur un échantillon de 1.054 personnes.

(AFP)