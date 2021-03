Le sport face au coronavirus en direct: Manaudou regrette l'absence de spectateurs étrangers aux JO

"Il faudrait que beaucoup de Français prennent la nationalité japonaise ce serait bien pour nous, plaisante Florent Manaudou qui disputera au Japon ses troisièmes Jeux Olympiques. Plus sérieusement, c’est triste mais on voit dans tous les sports comme le foot ou la NBA qui a été sous cloche que c’est entre guillemets un peu logique. C’est malheureux mais on fera comme on peut." Vainqueur de l’or Olympique à Londres devant une large colonie de supporters français, deuxième à Rio, Manaudou estime qu’il sera difficile de "corrompre" le cœur des Japonais pour les soutenirs. "Ca va être compliqué ils sont très très droits les Japonais, sourit le Marseillais. Ils vont encourager les Japonais. Ce sera bien pour eux. " Manaudou pragmatique : "C’est bien que l’on puisse faire notre sport qui est notre métier aussi. Ca va pas être très fun, ce ne sera pas la fête comme d’habitude donc c’est dommage mais c’est comme ça pour tout le monde."