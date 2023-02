League Cup: Wembley redoute une horde de fans sans billets pour la finale

Selon les informations du Daily Mail, la fédération anglaise s’inquiète d’une possible venue de plusieurs milliers de supporters sans billet à Wembley, ce dimanche pour la finale de la League Cup entre Manchester United et Newcastle. Le fiasco de l’Euro 2021 ne veut pas être répété.

La finale de l’Euro 2021 entre l’Angleterre et l’Italie et son organisation chaotique sont encore dans toutes les têtes. Moins de deux ans après les incidents qui avaient éclaté avant le coup d’envoi, avec des centaines de supporters qui étaient parvenus à entrer à Wembley sans billet, la fédération craint un remake ce dimanche, au cours de la finale de League Cup entre Manchester United et Newcastle.

10.000 supporters sans billet attendus à Wembley

Ainsi, selon les informations du Daily Mail, jusqu’à 10.000 supporters sans ticket sont attendus à Londres, dont une majorité de fans des Magpies. Pour éviter un tel fiasco, la FA aurait renforcé sa sécurité et placé des zones sans alcool à proximité du stade. 32.000 billets sont réservés pour chaque club.

Un rapport publié en décembre 2021 indiquait que sur les 6.000 personnes sans billet présentes sur place, 2.000 avaient réussi à passer la sécurité ce 11 juillet 2021, provoquant notamment des scènes de violence. Ces individus, une "large minorité de supporters anglais" qui étaient pour certains sous l’emprise de drogue ou d’alcool, "auraient pu entraîner de blessures ou même la mort". Wembley avait écopé d’un mach ferme par l’UEFA, qui avait condamné la fédération anglaise à une amende de 100.000 euros.