League Cup: Manchester United rejoint Newcastle en finale, Martial buteur

Manchester United s'est facilement qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, mercredi, en battant Nottingham Forest 2-0, avec un but d'Anthony Martial, après l'avoir déjà emporté 3-0 à l'aller.

En finale, le 26 février, Manchester United affrontera Newcastle qui avait pris le meilleur sur Southampton, battu lui aussi deux fois, 1-0 et 2-1. Si Erik Ten Hag avait laissé Marcus Rashford au repos au coup d'envoi, il avait tout de même aligné une équipe montrant qu'il ne prenait pas ce match retour pour une formalité. Fred avait été titularisé aux côtés de Casemiro, en l'absence de Christian Eriksen blessé jusqu'à fin avril, alors que l'Autrichien Marcel Sabitzer, prêté mardi par le Bayern Munich, était dans les tribunes, en attente de visa.

Treizième de Premier League avec quatre points d'avance sur la zone rouge seulement, Forest a tout de même tenté crânement sa chance en première période dans un match où le ballon allait d'un but à l'autre. La meilleure occasion du premier acte a pourtant été à l'actif de Manchester avec une tête décroisée en déséquilibre de Wout Weghorst repoussée par le poteau juste avant la pause.

Le retour de Sancho

Les remplacements juste après l'heure de jeu avec les entrées conjuguées de Rashford, Martial, et de Jadon Sancho, qui n'avait plus joué depuis fin octobre, ont réveillé une seconde période moins animée. Dix minutes plus tard, sur une relance de Casemiro, Martial est parti en contre et après une frappe contrée de Rashford, le ballon lui est revenu dans les pieds pour une reprise croisée victorieuse (1-0, 73e).

Trois minutes plus tard, Rashford, dans la surface, côté gauche, a réussi à redresser un ballon vers Fred à deux mètres des buts et qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 76e) pour tuer tout suspense. Manchester United aura l'occasion de remporter un premier trophée depuis 2017, année où il avait déjà remporté la compétition, en plus de la Ligue Europa.