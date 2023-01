Les supporters de la Roma et du Napoli interdits de déplacement pour les deux prochains mois

Les interdictions de déplacement s'exportent en Serie A. Le Napoli et la Roma sont interdits de déplacement pendant deux mois, conséquence d'affrontements entre les supporters, sur l'autoroute.

La Roma et le Napoli sanctionnés par le ministère de l'Intérieur italien. Les deux cadors de Serie A ont subi les conséquences des violents affrontements ayant mis aux prises leurs supporters.

Romains et Napolitains s'étaient croisé sur une aire d'autoroute alors qu'ils se rendaient respectivement à Gênes et à Milan, pour un match de Serie A dimanche dernier. La tension est monté et le conflit s'est poursuivi sur l'autoroute, où les ultras napolitains ont volé une bâche Giallorossi.

Matteo Piantedosi a annoncé que les supporters de l'actuel leader et du 7ème de Serie A seraient interdits de déplacements durant deux mois, à compter de ce samedi.

Après ces affrontements, le Napoli communique, pas la Roma

Le Napoli a tenu à condamner fermement les agissements de certains de ses supporters. Victorieux ce vendredi contre la Juventus (5-1), l'équipe de Luciano Spaletti a aujourd'hui perdu sur le plan politique.

Le communiqué avait pour but de dissocier le club des supporters ayant commis des violences sur l'autoroute. Celui-ci rappelait l'éradication du hooliganisme en Angleterre dans les années 1980 et les mesures qui avaient été prises pour y parvenir.

Naples avait appelé le ministre de l'intérieur à agir sans pour autant interdire les déplacements. Le club a été entendu à demi-mot. Le ministre a agi en interdisant le club de déplacements.

Côté Roma, aucune réaction mais même sanction. José Mourinho et les siens n'ont pas jugé nécessaire de s'étaler sur cet événement qui va finalement les pénaliser. Une mauvaise nouvelle pour le club qui a déjà perdu quatre fois à l'extérieur cette saison.