Après la gifle face au PSG, Koeman espère que le Barça sortira "plus fort de cette épreuve"

En conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman est revenu sur la défaite du FC Barcelone mardi en Ligue des champions face au PSG (1-4). Pour le technicien néerlandais, il n'a pas manqué grand chose aux Catalans pour pouvoir obtenir un meilleur résultat.

Le Barça retrouvera le Camp Nou ce dimanche (14h), théâtre mardi dernier d'une correction infligée par le PSG (1-4) lors d'un huitième de finale aller de Ligue des champions. Face à Cadix en Liga, le club catalan essaiera de se remettre la tête à l'endroit.

Malgré l'ouverture du score sur penalty grâce à Lionel Messi, le PSG dans le sillage d'un étincelant Kylian Mbappé a largement renversé la partie. Passé en conférence de presse ce samedi avant le match de Liga, Ronald Koeman est revenu sur la dernière défaite européenne.

"Il est difficile de dire ce qui nous a manqué contre les grandes équipes, a réagi Koeman, évoquant aussi la défaite face à la Juventus (3-0). Ils ont été très efficaces et cela a fait la différence. Je ne pense pas que nous ne puissions pas rivaliser. Nous avons été proches, nous avons eu nos chances. Je ne vois pas une équipe bien meilleure que l'autre. Nous pouvons battre n'importe qui, mais nous devons le prouver à chaque match."

"Nous avons été mauvais avec le ballon face au PSG"

Malgré la défaite et les grandes chances d'élimination au stade des huitièmes de finale, Ronald Koeman n'a pas voulu dramatiser la situation. "Comme je l'ai dit après le match, le monde ne s’arrête pas après une défaite. Nous devons analyser les matchs, nos erreurs et améliorer les choses. L'autre jour, nous avons été mauvais avec le ballon, nous avons eu trop de pertes de balle et avons donné des options à l'adversaire sur contre-attaque, a encore reconnu Koeman, revenant sur la victoire du PSG. J'espère que nous sortirons plus forts de cette épreuve et que nous gagnerons le match demain dimanche.”

Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions le 10 mars prochain au Parc des Princes, le FC Barcelone va tenter donc de consolider a minima sa 3e place en Liga. L'équipe blaugrana aura aussi une demi-finale retour de Coupe du Roi à jouer face au Séville le 3 mars, où ils devront aussi inverser la tendance après une défaite à l'aller (2-0).