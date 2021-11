Barça: Agüero serait "dévasté", mais bien entouré

Victime de soudaines douleurs à la poitrine le week-end passé, qui seraient liées à une arythmie cardiaque, l'attaquant du Barça, Sergio Agüero, va louper au moins trois mois de compétition. Selon Sport, l'Argentin est très affecté par cette mauvaise nouvelle, et a vu tout son entourage venir à son chevet.

Il était écrit que l'aventure de Sergio Agüero au Barça serait compliquée... Déjà affecté par le départ de Lionel Messi - qui était l'une des principales raisons de sa venue en Catalogne - cet été, l'attaquant argentin avait manqué tout le début de saison en raison d'un problème musculaire à un mollet. Et alors qu'il commençait enfin à enchaîner les matchs et trouver son rythme, son corps l'a de nouveau trahi.

Victime samedi, contre Alavés (1-1), de douleurs thoraciques, le joueur de 33 ans a été hospitalisé dans la foulée et se serait vu diagnostiquer, selon la presse espagnole, une arythmie cardiaque. Lundi soir, le Barça a d'ailleurs indiqué que son buteur sera absent trois mois, "le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation". Un nouveau coup dur qui, d'après Sport, a particulièrement touché le "Kun".

Il aurait peur pour la suite de sa carrière

Le quotidien catalan explique qu'Agüero - malgré sa prise de parole pour rassurer - est "dévasté", et qu'il est préoccupé par son avenir sur les terrains. Si l'on s'en tient à la communication du Barça, rien ne dit en effet qu'il pourra rejouer dans trois mois. C'est seulement à ce moment-là que le joueur devrait en savoir plus sur la suite des événements. Et l'idée d'une retraite prématurée, même si elle n'est pas du tout d'actualité, l'inquiète forcément.

Dans son malheur, Agüero peut en tout cas compter sur le soutien de ses proches. Sport indique en effet que la compagne de l'attaquant, Sofia, et son agent Hernan Reguera sont tous les deux à l'hôpital avec lui. La mère du joueur et son frère, qui se sont dernièrement installés à Madrid, ont aussi fait le court voyage vers la Catalogne pour l'aider, ou du moins le réconforter.

Depuis son arrivée, Sergio Agüero a fait cinq apparitions avec le Barça, pour 165 minutes de jeu et un petit but marqué, lors du Clasico perdu contre le Real Madrid (2-1).