Barça: Agüero remplacé pour des douleurs à la poitrine en plein match

L'Argentin Sergio Agüero a demandé le changement avant la fin de la première période du Barça contre Alavés (1-1) ce samedi, lorsqu'il a remarqué qu'il était essoufflé et ne parvenait pas à respirer normalement.

Pour son premier match depuis l’éviction de Ronald Koeman, un Barça encore convalescent s’est contenté d’un match nul (1-1) encourageant face à Alavés ce samedi. Mais une alerte en particulier a inquiété les supporters blaugrana. Kun Agüero a dû être transporté à l'hôpital en ambulance depuis le Camp Nou, comme le rapporte Catalunya Ràdio, après d'inquiétantes douleurs à la poitrine, qui ont obligé l'Argentin à demander à être remplacé avant la pause.

Conduit à l'hôpital le plus proche

Sergio Agüero s'est allongé à terre en se touchant la poitrine. L'arbitre a appelé les secouristes, mais l'Argentin est finalement sorti en marchant, remplacé par le Brésilien Philippe Coutinho (41e). Écartant tout type de blessure musculaire, pas même une forte collision pendant le match, les informations transmises par le club semblent indiquer qu’un simple étourdissement soit à l’origine du remplacement de l'attaquant argentin.

L'ancien buteur de Manchester City a donc été préservé, par précaution. C’est le message qu’ont souhaité transmettre les services médicaux du FC Barcelone à la presse espagnole, rapporte la Cadena Ser. Plus de peur que de mal, donc. Le regard hagard, l’air égaré, Kun Agüero cherchait désespérément son second souffle, raison pour laquelle l’équipe médicale du club s’est empressée de le conduire à l’hôpital le plus proche du Camp Nou, afin qu’il soit examiné.