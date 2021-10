Barça: Araujo blessé, l'infirmerie se remplit

Présent dans le onze de départ de l’Uruguay en défense centrale lors de la défaite contre l’Argentine, Ronald Araujo (22 ans) a dû sortir sur blessure. Le FC Barcelone a précisé que le joueur souffre d’une blessure à l’ischio-jambier de la cuisse droite.

Voilà un coup dur pour le FC Barcelone. Titulaire depuis le début de la saison avec sept matchs de Liga, les Catalans pourraient devoir jouer les prochains matchs sans Ronald Araujo (22 ans). Sorti sur blessure lors de la défaite de l’Uruguay (3-0) face à l’Argentine de Messi, le défenseur de 22 ans va faire son retour touché à Barcelone comme l’a annoncé le club catalan dans un communiqué: "Les tests effectués par les services médicaux de la fédération uruguayenne de football ont montré que le joueur de l’équipe première Ronald Araujo souffre d’une blessure à l’ischio-jambier de la cuisse droite, contractée dimanche dernier lors du match contre l’Argentine. Le joueur retournera à Barcelone pour faire suivre sa blessure par les services médicaux du club". Le club n’a pour le moment pas communiqué la durée d’absence de l’Uruguayen.

Une absence de taille pour le Barca

L’éventuel forfait de Ronald Araujo pour les prochaines rencontres n’aurait rien d’une bonne nouvelle pour les Barcelonais. Dans un secteur aussi défaillant que la défense depuis le début de la saison, l’Uruguayen est le seul dans la charnière centrale a donné satisfaction, à être rassurant.

Entre les erreurs et cartons rouges d’Eric Garcia et un Gerard Piqué loin d’être rassurant, Ronald Koeman devra peut-être relancer les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti relégués sur le banc de touche. Tous deux sujets à des rumeurs de départ, les deux joueurs pourraient tenir leur dernière chance de gagner les faveurs du technicien néerlandais.

Ça tombe bien puisque Koeman évoquait il y a quelques semaines à Mundo Deportivo, vouloir donner des opportunités à certains joueurs: "Je donne des opportunités aux joueurs qui recherchent le meilleur pour le club et qui cherchent à gagner un match (…) Le coach cherche toujours l’équipe la plus forte et chacun a ses opportunités et peut montrer au coach qu’il mérite plus d’opportunités", avait-il déclaré.