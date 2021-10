Barça: Manchester United et Liverpool à l'affût pour Dembélé

Ousmane Dembélé verra son contrat à Barcelone expirer en juin prochain et ne semble pas parti pour prolonger. Selon plusieurs médias catalans, l’ailier français plairait toujours à Manchester United et Liverpool.

Absent depuis le match de l’Euro 2021 contre la Hongrie en raison d’une nouvelle blessure au genou, Ousmane Dembélé pourrait retrouver la compétition en octobre ou novembre avec son club de Barcelone. L’occasion pour le Français de 24 ans qu’il reste l’une des principales armes offensives de l’équipe entraînée par Ronald Koeman.

L’occasion, surtout, de mettre la pression à ses dirigeants au sujet de son avenir. Libre en juin 2022, "Dembouz" n’a toujours pas accepté de prolonger avec le club blaugrana. Une situation qui commencerait de plus en plus à inquiéter en interne et pousserait même plusieurs cadors de Premier League à renouveler leur intérêt. Parmi eux, Liverpool et Manchester United seraient les mieux placés selon les journaux Sport et Mundo Deportivo.

Dembélé, une opportunité immanquable

Du côté de la Catalogne, on s’interroge notamment sur le rôle joué par l’agent d’Ousmane Dembélé. Le représentant de l’ailier de 24 ans a ainsi gardé le contact avec des courtisans de longue date de son client.

Après les incertitudes du Barça concernant l’avenir du Français, en particulier autour d’une éventuelle revalorisation salariale que les pensionnaires du Camp Nou ne semblent actuellement pas capables (ou assez motivés) de lui offrir.

Jürgen Klopp verrait toujours dans le champion du monde 2018 un ajout de choix pour Liverpool. Capable de fulgurances et de dribbles ravageurs dans son couloir, Ousmane Dembélé constituerait même l’une des priorités du prochain mercato estival des Reds.

La belle opération Dembélé et la possibilité de le recruter libre, quand le Barça avait déboursé 135 millions d’euros pour l’arracher à Dortmund en 2017, a également séduit Manchester United. Malgré un secteur offensif déjà bien fourni avec Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Anthony Martial ou encore Mason Greenwood et Edinson Cavani, les Red Devils cibleraient aussi le joueur formé à Rennes. Face au risque de le perdre sans rien toucher pendant l'été, Barcelone pourrait chercher à vendre Ousmane Dembélé lors du mercato hivernal.