Barça: c'est officiel, le Camp Nou va changer (un peu) de nom

Spotify est le nouveau sponsor principal du Barça. Cet accord pluri-annuel, officialisé mardi par le club catalan, implique un naming du Camp Nou, qui s'appellera Spotify Camp Nou à compter de la saison 2022-2023.

Il faudra désormais parler du "Spotify Camp Nou". Le FC Barcelone a annoncé mardi avoir conclu un "accord stratégique" avec Spotify pour les cinq prochaines saisons, qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. La plateforme suédoise de streaming audio devient partenaire principal du club, en remplacement de la société japonaise Rakuten.

Spotify va donc apposer son nom au stade du club, et deviendra aussi le sponsor maillot des équipes masculines et féminines. "Dans le cadre de cette alliance, les deux entités travailleront ensemble pour créer de nouvelles opportunités afin de faire du maillot un espace pouvant rendre hommage à différents artistes du monde entier", indique le Barça dans son communiqué. Cet accord, déjà approuvé et signé par le conseil d'administration du Barça, doit être ratifié par une assemblée des supporters socios.

Près de 70 millions d'euros par an

Joan Laporta, président du club espagnol, se réjouit de cette "alliance pionnière" avec le leader mondial du streaming musical payant: "Il s'agit aussi d'une union avec laquelle nous continuons à avancer dans cette nouvelle ère que nous avons entamée et qui démontre, une fois de plus, le caractère innovant et l'amélioration constante qui caractérisent le Barça et qui en ont fait un club unique".

"Nous sommes ravis à l'idée de nous associer au FC Barcelone afin de réunir les mondes de la musique et du football, déclare Alex Norström, directeur commercial de Spotify. À partir de juillet, notre collaboration offrira une scène mondiale aux artistes, créateurs, joueurs et fans au nouveau Spotify Camp Nou. Nous avons toujours utilisé notre investissement marketing pour faire connaître les créateurs de contenus et les artistes et ce partenariat portera cette approche à un autre niveau".

Le FC Barcelone n'a pas communiqué de chiffre sur la valeur de ce nouveau contrat de sponsoring. D'après les médias locaux, Spotify a accepté de verser entre 65 et 70 millions d'euros par an. Rakuten en versait 55 par saison.