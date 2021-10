Barça: le bel hommage de Depay à Koeman

Démis de ses fonctions d’entraineur du FC Barcelone cette semaine, Ronald Koeman a vu de nombreux joueurs du club lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Dont Memphis Depay qui, sur Instagram, lui a témoigné tout son respect en ne fermant pas la porte à une nouvelle collaboration à l’avenir.

De la sélection néerlandaise au FC Barcelone, les chemins de Memphis Depay et Ronald Koeman se sont souvent croisés. Dans les deux cas, l’attaquant aux quatre buts en dix rencontres de Liga a toujours été un élément essentiel dans le dispositif tactique du technicien qui se retrouve libre de tout contrat.

Via un post Instagram, Memphis Depay a tenu à envoyer un bel hommage à un homme qu’il connaît depuis le début de sa carrière au PSV Eindhoven où il avait été révélé comme le souligne l’illustration choisie par le Néerlandais: "Vous avez donné à ma carrière un nouveau boost. J’en suis vraiment reconnaissant. J’ai le plus grand respect pour vous, comme coach mais encore plus en tant qu’humain et j’espère que nous nous rencontrerons encore pour travailler ensemble à l’avenir. Merci Mister".

Petite anecdote, quand le joueur de 27 ans avait effectué ses débuts en Eredivisie lors de la victoire de son équipe le PSV en février 2012 face au Feyenoord Rotterdam (3-2) c’était Ronald Koeman qui était le coach de l’équipe adverse.

Ils s'apprécient beaucoup

Sélectionneur des Pays-Bas de 2018 à 2020, l’ancien coach de Barcelone s’est souvent appuyé sur Memphis Depay pour mener les offensives de l’équipe. Souvent avec succès, d’autant que Koeman se montrait souvent très élogieux envers l’attaquant: "Ce qu’il montre avec l’équipe nationale est génial, je suis vraiment heureux d’avoir ce genre de joueur pour la sélection", avait-il déclaré en novembre 2019.

C’est donc logiquement qu’après être arrivé en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Depay n’a pas tardé pendant l’Euro 2020 à exprimer publiquement son désir de travailler à nouveau avec l’ancien défenseur de Barcelone: "Je veux jouer avec Ronald Koeman". Quelques mois plus tard, le Néerlandais débarquait en Catalogne et effectuait des débuts très prometteurs relevés par son ancien coach au mois d’août: "Memphis a de l’efficacité, de la vitesse, de la force. C’est un grand joueur, c’est pourquoi nous l’avons signé. Il faut avoir de la personnalité, ici la demande est plus grande et il le prend bien".

Moins en vue depuis quelques matchs, le buteur devra hausser son niveau de jeu pour convaincre les dirigeants qu’il a encore sa place dans le onze, et que Koeman avait bien fait de faire le forcing pour sa venue l’été dernier.