Barça: "Nous t'attendons ici Léo", les Catalans font passer un nouveau message à Messi qui a rendu hommage à Busquets

A l'occasion de ses adieux au Barça sur la pelouse du Camp Nou ce mercredi, Sergio Busquets a reçu un message vidéo de Lionel Messi, s'excusant de ne pas pouvoir être présent pour cette soirée hommage. Ce à quoi le présentateur répond qu'il est attendu à Barcelone.

"Nous t'attendons ici Léo." Au milieu d'une belle soirée hommage à Sergio Busquets, qui a joué ce dimanche son dernier match avec le FC Barcelone, apparaît Lionel Messi, laissant un message vidéo à son ancien coéquipier, diffusé sur un écran géant au milieu du Camp Nou. Et le présentateur a conclu l'intervention de l'Argentin, qui avait été invité pour cette cérémonie, par une phrase qui fait déjà parler.

"Je te souhaite le meilleur"

"Désolé de ne pas avoir pu assister à tes adieux, en ce jour si spécial pour toi et ta famille. C'était bien mérité que tu partes de cette façon. Ce fut un honneur de partager tant d'années avec toi, sur le terrain et en dehors. Je te souhaite le meilleur. Je t'aime beaucoup, un gros bisou", récite l'attaquant du PSG sur une vidéo filmée devant une palissade en bois.

Un message qui fait sourire Sergio Busquets, assis sur la scène tronant au milieu du Camp Nou. Et le présentateur enchaîne: "Nous t'attendons ici Léo!" Ce qui laisse un certain moment de latence au sein du stade, avant que la star de la soirée ne vienne reprendre la parole et aborder ses très nombreux trophées.

"Il me reste quelques années"

Sergio Busquets a également reçu des messages d'Andrés Iniesta, Cesc Fabregas, David Villa et même Pep Guardiola. "Sergi, on me demande de dire quelques mots. Ils te parlent des titres, de ce que tu as fait, etc... Mais toi et moi, nous savons ce qu'est le métier: le terrain de la Pobla de Mafumet, Balaguer, Manresa... Je sais que tu seras bientôt entraîneur et que je t'attendrai sur le banc, tu as le caractère de ton père, tu as de la chance d'avoir eu des parents aussi "collonuts"", a dit l'entraîneur de Manchester City, en référence à Carlos Busquets, le père de Sergio avec qui Pep Guardiola a joué.

L'ancien entraîneur du Barça lui lance même un défi: "Tu sais que je vais te battre, je vais te prendre le ballon, je vais marquer ton milieu de terrain... Je t'envoie un gros baiser, j'espère qu'il arrivera jusqu'à Barcelone". Réponse de Busquets, qui rappelle qu'il est pour l'instant un joueur: "Comme je l'ai dit, il me reste quelques années, ensuite je veux me voir, je veux essayer. Il ne s'agit pas seulement de connaissances, il faut savoir les transmettre et les faire fructifier".