Barça: le projet du nouveau Camp Nou officiellement lancé, après le vote des socios

Les socios du FC Barcelone ont très majoritairement dit "oui" au projet de nouveau Camp Nou nommé 'Espai Barça'. Près de 88% des votants se sont exprimés favorablement pour un nouveau stade, qui ne devrait pas coûter plus d'1,5 milliard d'euros.



Ils ont dit oui. Avec une majorité écrasante (88,7%), les socios du FC Barcelone ont donné le feu vert au conseil d'administration de Joan Laporta pour signer le financement du nouveau Camp Nou, nommé "Espai Barça", pour une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros. Le projet est donc officiellement lancé.

À l'issue du tout premier référendum en ligne de l'histoire du club, 42.693 membres, représentant 87,8 % des votants, se sont prononcés en faveur du projet. Le chantier devrait débuter à partir de l'été 2022. Si les travaux ne sont pas retardés, le nouveau Camp Nou sera terminé en 2025 et le nouveau Palau (ensemble de gymnases pour les autres sections du club) ouvrira en 2028. Seuls 10,4% des votants se sont opposés au projet, quand 1,8% se sont abstenus.

Les chiffres de cette consultation ont largement dépassé ceux du 5 avril 2014, lorsque le conseil d'administration du précédent président Josep Maria Bartomeu a organisé un autre référendum pour demander aux membres s'ils approuvaient "la proposition du nouveau Camp Nou, de l'Espai Barça et du nouveau Palau Blaugrana". Le "oui" l'avait alors emporté à 72,36%, sans vote électronique.

Un vote électronique historique

Le système informatique était ouvert de 9h à 21h et a permis à 110 159 socios de plus de 18 ans de répondre à la question: "Ratifiez-vous la décision de l'Assemblée des titulaires d'engagements d'autoriser le Conseil d'administration à effectuer les actions nécessaires pour obtenir le financement du projet Espai Barça, pour un montant ne dépassant pas 1.500 millions d'euros?"

L'approbation permet de conclure l'accord avec Goldman Sachs, qui sert de médiateur pour l'obtention d'un financement à rembourser en 35 ans, avec une période de grâce de cinq ans (il ne sera pas payé tant que les travaux ne seront pas terminés).

Le président du FC Barcelone Joan Laporta s'est félicité de la réussite de ce référendum: "Cela a été un succès pour le Barcelonismo, nous sommes fiers de notre singularité. C'est un jour historique pour le résultat et pour l'utilisation du vote à distance. Nous sommes des pionniers dans ce sens et c'est une source de fierté", a déclaré le président, ajoutant que "des membres du monde entier ont pu voter".

Il a aussi remercié "les membres qui ont rendu le 'més que une club (plus qu'un club ndlr)' plus grand. Et le club a une fois de plus démontré sa vocation démocratique et son esprit pionnier". Laporta a conclu en "assumant ses responsabilités et en cherchant le meilleur financement pour l'Espai Barça à partir de maintenant".