Barça: le vestiaire serait "meurtri" par la situation autour d’Agüero

Selon Sport, les soucis de santé de Sergio Agüero affecteraient fortement le FC Barcelone, où l’attaquant argentin est très apprécié. Victime de douleurs à la poitrine le week-end dernier contre Alavés, le Kun sera éloigné des terrains au moins trois mois.

Un nuage noir au-dessus d’un ciel déjà orageux. Sergio Agüero ne rejouera pas au football avant l’année prochaine. A la fin de l’hiver, dans le meilleur des cas. Bien plus tard, si les choses se compliquent. Victimes de douleurs soudaines à la poitrine le week-end dernier face à Alavés (1-1), l’attaquant du FC Barcelone a dû être hospitalisé dans la foulée.

Apprécié par l’ensemble du club

Une grosse frayeur qui serait liée à une arythmie cardiaque. Le club catalan a annoncé que son buteur de 33 ans, déjà absent en début de saison à cause d’une douleur au mollet, sera éloigné des terrains durant au moins trois mois, "le temps d’évaluer l’efficacité du traitement et de terminer le processus de rééducation".

Une situation qui affecterait fortement le Barça. Selon Sport, les partenaires de Sergio Busquets seraient meurtris par les déboires de leur partenaire, qui s’est parfaitement intégré depuis son arrivée l’été dernier. Les salariés du club également. En quelques mois, l’ancien joueur de Manchester City a su se faire apprécier par son nouvel environnement. Certains joueurs ont eu un très peur lorsqu’il a dû quitter le terrain contre Alavés et qu’il arrivait à peine à exprimer ce qu’il ressentait. Tous ont vite pris de ses nouvelles auprès du staff médical, avant de lui envoyer des marques de soutien.

Des doutes sur son avenir

Malgré son message positif sur les réseaux, Agüero lui-même serait "dévasté" par ses soucis de santé. A 33 ans, l’international argentin (101 sélections, 41 buts) se poserait même des questions sur son avenir en crampons, même si l’idée d’une retraite n’est pas à l’ordre du jour. Depuis sa signature en Catalogne (jusqu’en 2023), Agüero n’a disputé que 165 minutes. Le temps d’inscrire un but lors du clasico contre le Real Madrid (1-2).

En attendant d’avoir plus d’informations sur son rétablissement, le Barça est allé s’imposer sans lui sur la pelouse du Dynamo Kiev, mercredi en Ligue des champions, grâce à un but d’Ansu Fati (1-0). De quoi se replacer dans la course aux 8es de finale. A défaut de briller en Liga, où les coéquipiers de Gerard Piqué occupent provisoirement la 9e place.