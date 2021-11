Barça: toujours blessé, Pedri ne devrait pas rejouer avant 2022

Absent des terrains depuis fin septembre en raison d'une blessure à une cuisse, Pedri va manquer encore plusieurs matchs. Selon la presse espagnole, le jeune milieu du FC Barcelone ne retrouvera les terrains qu'en début d'année prochaine.

A force de tirer sur la corde, cela devait bien finir par arriver... Après avoir vécu un marathon de matchs la saison dernière (52 avec le FC Barcelone, avant d’enchaîner avec l’Euro et les Jeux olympiques), Pedri se retrouve à l’arrêt. Touché à une cuisse en début de saison, le jeune milieu de terrain espagnol a retrouvé les terrains mi-septembre lors d’une rencontre de Ligue des champions contre Benfica, avant de rechuter.

Une saison XXL qui laisse des traces

Victime d’une lésion musculaire au quadriceps de la cuisse gauche, il vient de manquer les dix derniers matchs du Barça et va devoir prendre son mal en patience. Selon le quotidien Marca, il ne rejouera pas avant début 2022. Xavi et son staff ne veulent prendre aucun risque avec lui, conscients qu’il sort d’une saison plus qu'éreintante (71 apparitions au total). Pendant un an, il a disputé en moyenne un match tous les 4,6 jours, avec de nombreux déplacements à gérer et aussi beaucoup de pression à encaisser pour un joueur tout juste majeur devenu incontournable en club comme en sélection.

Sa gestion a suscité des critiques en Espagne, Ronald Koeman étant aujourd'hui en première ligne sur le banc des accusés. Alors qu’il revenait à peine de blessure, Pedri avait été titularisé par l’ancien coach du Barça, avec l’accord des services médicaux du club, pour un déplacement important sur le terrain de Benfica le 29 septembre dernier. Les Catalans avaient sombré (3-0) au Portugal et le joyau espagnol s’était à nouveau blessé. Cette saison, il n’a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues. Ce qui ne l'a pas empêché de remporter lundi le titre de Golden Boy, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison.