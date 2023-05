Barça: Xavi réclame un meilleur salaire, ça coince pour sa prolongation

Sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2024, Xavi n'a pas encore trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants pour une prolongation. Ses exigences salariales poseraient problème.

"Nous devons continuer avec lui parce qu'il connaît le club et qu'il défend le style authentique du Barça. Il ne demande pas de folies et il comprend la situation du club." Début mars, Joan Laporta se montrait extrêmement clair sur l’avenir de Xavi. Deux mois plus tard, Barcelone a remporté la Liga et son avis n’a pas changé : il veut toujours prolonger le contrat de son entraîneur, qui court pour le moment jusqu’en 2024.

Xavi aimerait doubler son salaire

Mais les discussions patinent. Selon les informations de Marca, Xavi se montrerait très gourmand, au point de vouloir doubler son salaire actuel à en croire certaines sources proches du club blaugrana. L’ancien milieu de terrain estime qu’il mérite cette revalorisation, et que ses demandes sont tout à fait légitimes au vu de ce qu’il a réussi à accomplir depuis son arrivée sur le banc en novembre 2021.

Surtout, son clan rappelle qu’il est loin de toucher ce que perçoivent certains coachs comme Diego Simeone (Atlético), Pep Guardiola (Manchester City) ou encore Jürgen Klopp (Liverpool). Et qu’il est en plus moins bien payé que plusieurs de ses joueurs. D’après Marca, de nouvelles réunions doivent avoir lieu entre Xavi et ses dirigeants dans les prochains jours pour tenter de trouver un terrain d’entente. Malgré le statu quo actuel, les deux parties se veulent plutôt optimistes.