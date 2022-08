Carlo Ancelotti mettra un terme à sa carrière après la fin de son mandat au Real Madrid

Carlo Ancelotti (63 ans) a annoncé dans la presse italienne que le Real Madrid serait le dernier club qu'il entraînerait avant de prendre sa retraite.

Carlo Ancelotti prépare ses adieux. L'entraîneur du Real Madrid a confirmé ce samedi dans la presse italienne qu'il mettrait un terme à sa carrière d'entraîneur à l'issue de son mandat avec le Real Madrid, qui coure jusqu'en 2024. "Cette étape au Real Madrid conclura ma carrière. Après les Blancos, je m’arrêterai […]. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre un terme à ma carrière après cette expérience", confie l'ancien coach du PSG dans les colonnes d'Il Messaggero.

L'homme aux 24 trophées dans sa carrière assure que l'aventure se poursuivra aussi longtemps que les dirigeants madrilènes le veulent. "Si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans", a conclu l'Italien.

L'homme le plus titré en Ligue des champions

Vainqueur de sa cinquième C1 en mai dernier après le succès face à Liverpool, Carlo Ancelotti avait déjà émi l'idée d'une retraite au micro de Prime Video. "Après le Real, oui, j'arrêterai probablement, a-t-il déclaré dans cet entretien dont les extraits ont été diffusés mardi à la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City. Si le club me garde dix ans, je m'entraînerai dix ans. Mais j'aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. Aller dans de nombreux endroits où je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Australie. Je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu pouvais faire ça actuellement, alors le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire."