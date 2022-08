Espagne: Kirian Rodriguez, milieu de Las Palmas, annonce avoir un cancer du sang

Kirian Rodriguez, milieu de terrain de 26 ans de Las Palmas, a révélé ce mardi en conférence de presse souffrir d'un lymphome de Hodgkin, un cancer du sang. Il sera éloigné des terrains au moins jusqu'à décembre.

"Un jeu différent". C'est ainsi que le joueur de l'UD Las Palmas (D2 espagnole), Kirian Rodríguez, l'a décrit lorsqu'il a annoncé ce mardi en conférence de presse qu'il souffrait d'un lymphome de Hodgkin et que, désormais, son match contre la maladie qui lui a été diagnostiquée commençait : "La lutte commence, c'est le moment dont je voulais parler : qu'on me voit fort, je ne veux pas de message de pitié. Je vais m'en sortir et en décembre, le club fera le mercato hivernal parce que je vais revenir. Il n'y a pas d'urgence", a déclaré le natif de Tenerife.

Des examens à la pré-saison

Le milieu de terrain de 26 ans a expliqué qu'il ne se sentait pas bien pendant ses vacances et qu'il l'a rapidement communiqué au club : "Quand je suis arrivé en présaison et que j'ai passé les tests physiques, j'ai dit au club que pendant les vacances je ne me sentais pas bien physiquement, qu'il y avait des choses dans mon corps qui n'étaient pas normales, des douleurs dans les reins et des inflammations qui n'étaient pas normales."

A partir de là, les tests ont commencé pour connaître son problème de santé : "Nous avons analysé mon corps et fait quelques tests. Ma rate était enflammée, mes niveaux de calcium n'étaient pas adéquats... et j'ai donc été hospitalisée. Lundi, ils ont réussi à extraire un ganglion pour voir quel genre de maladie il y avait. Presque tout indiquait qu'il s'agissait d'un lymphome, mais samedi, ils ont confirmé que j'avais un lymphome de Hodgkin."

Une pré-saison manquée et de nombreuses rumeurs

Kirian Rodriguez avait manqué la pré-saison avec le club des Canaries, prétextant une infection au Covid. Une maladie qu'il a effectivement contractée, comme le confirme le joueur lui-même, mais qui n'était pas la seule raison de son absence. De nombreuses rumeurs circulaient alors sur les réseaux sociaux, sans que rien ne sorte dans les médias.

"Je vais suivre un traitement et je vais être éloigné du terrain pendant un certain temps, mais je vais continuer à donner des instructions depuis les tribunes et à crier sur tout le monde, je vais continuer à être une menace", affirme le joueur, souriant. L'habituel titulaire de Las Palmas l'a assuré: "je commence un combat totalement différent mais je serai avec l'équipe jusqu'à la mort".