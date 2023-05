Espagne: un joueur de Tenerife arrêté pour un vol avec violence

Ibrahima Barry Pérez, joueur du CD Tenerife en deuxième division espagnole, a été arrêté ce week-end sur l'île des Canaries, accusé du vol avec violence d'une montre. Tout juste promu en équipe première cette saison, il pourrait être lourdement sanctionné par son club.

Le joueur du CD Tenerife, en deuxième division espagnole, Ibrahima Barry Pérez, a été arrêté par les autorités le week-end passé et traduit en justice pour le vol avec violence présumé d'une montre à Santa Cruz de Tenerife, d'une valeur estimée à 500 euros. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

"Nous agirons avec le maximum d'exemplarité"

Il a été arrêté en même temps qu'une femme de 34 ans avant d'être relaché lundi, suite à sa garde à vue. L'enquête a été menée par la police locale des Canaries. Le président du CD Tenerife, Paulino Rivero, a indiqué que l'entreprise "va agir en appliquant son règlement disciplinaire interne" et que "nous attendrons d'avoir toutes les informations". "Nous agirons avec le maximum d'exemplarité, mais en suivant les procédures prévues dans notre règlement interne", a déclaré Rivero. Le club n'excluerait pas une sanction très grave.

Son entraîneur en équipe réserve, Mazinho, s'est lui expliqué auprès de la radio espagnole SER: "Logiquement, le club est affecté parce qu'il s'agit d'un joueur qui a été lié à l'équipe première et que nous parlons d'un comportement grave. Il faut avoir certaines valeurs, faire attention à les respecter et bien sûr il y a la présomption d'innocence, mais le club prendra des mesures. Voyons d'abord quelles sont les mesures prises par la justice ordinaire."

"Nous ne pouvons pas les surveiller 24 heures sur 24"

"La vérité est que les faits sont surprenants. Tout le monde a l'obligation de bien se comporter ; c'était surprenant et la nouvelle nous a certainement tous choqués ; maintenant il faut le soutenir et l'aider, mais aussi le joueur doit assumer ses responsabilités", a poursuivi son entraîneur dans l'équipe B.

Mazinho a souligné que "ces joueurs passent beaucoup de temps avec nous et nous devons leur donner une éducation, pas seulement une préparation sportive". Cependant, il a affirmé que le club ne peut pas agir "comme un chien de garde 24 heures sur 24". "Nous sommes très proches d'eux à tout moment, nous essayons de leur inculquer les valeurs de notre institution, mais nous ne pouvons pas les surveiller 24 heures sur 24. Il est évident que ce sont des actes que nous n'aimons pas", a-t-il ajouté.

"Il faut d'abord être une bonne personne"

Tenerife a contacté 'Ibra' pour obtenir des explications mardi après-midi. Mazinho, à titre privé, lui a également envoyé un message. "Je lui ai écrit et nous attendons de l'appeler, car ce ne sont pas des moments agréables. Nous supposons qu'il sera accablé et la première chose à faire est de savoir dans quel sens va l'affaire devant les tribunaux. On peut être très bon, mais il faut d'abord être une bonne personne. Etre footballeur va de pair avec tout, il faut s'engager", a-t-il conclu.

Milieu de terrain hispano-guinéen formé au CD Tenerife, Ibrahima Barry Pérez est né le 1er mai 2002 à Santa Cruz de Tenerife, et a fait ses débuts cette saison avec l'équipe première, avant de se blesser au genou. "Il a tout l'avenir devant lui pour une valeur sûre du centre de formation", avait déclaré le club après son premier match sous la tunique blanche et bleu, contre le Racing Santander (1-0) le 3 septembre 2022.