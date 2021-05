Francesc Arnau, ancien gardien du Barça, est mort à 45 ans

Francesc Arnau, ancien gardien de but passé par le Barça et Malaga, est décédé à l’âge de 45 ans, a annoncé ce samedi le club d’Oviedo où il occupait le poste de directeur sportif.

La Liga endeuillée. Avant la dernière journée du championnat espagnol, le club d’Oviedo a annoncé ce samedi le décès de l’ancien gardien de but Francesc Arnau, à la veille de ses 46 ans. Les causes de sa mort n’ont pas été révélées. Avant d’occuper le poste de directeur sportif du club espagnol, Arnau a eu une longue carrière de joueur en Liga entre 1996 et sa retraite en 2011.

Francesc Arnau avec Samuel Eto'o au Barça © AFP

Un pur produit du Barça

Formé à la Masia, le centre de formation du Barça, il a intégré l’équipe première du club catalan en 1998. Cet international Espoirs a quitté le FC Barcelone en 2001 pour rejoindre Malaga, un club dans lequel il restera pendant dix ans.

Après sa retraite, il a intégré l’organigramme du club, d’abord aux côtés des équipes de jeunes puis au poste de directeur sportif en 2015. Il rejoint Oviedo en 2019 au même poste. Selon AS, il avait été pressenti il y a un mois pour rejoindre Joan Laporta au Barça pour renforcer le secrétariat technique.