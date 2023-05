"Je ne me reconnais pas", Fernando Torres s'excuse après son altercation avec Alvaro Arbeola

A l'occasion d'une conférence de presse faisant le bilan de sa saison passée avec les U19 de l'Atlético de Madrid qu'il entraîne, Fernando Torres s'est excusé de l'altercation avec son homologue du Real Madrid, Alvaro Arbeola, lors de la Coupe des champions dimanche dernier.

Lors d'une conférence de presse bilan de sa saison ce vendredi, Fernando Torres, l'entraîneur des U19 de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé pour la première fois sur l'incident qui s'est produit lors du dernier derby madrilène, au cours du quart de finale retour de la Coupe des Champions dimanche dernier. La légende de l'Atléti s'était battue avec son homologue du Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

"Je reconnais que j'ai fait une erreur"

"Je vois les images et je n'aime pas ce que je vois. Je ne me reconnais pas dans ces situations et je ne pense pas que ce soit ma façon habituelle d'agir. Je reconnais que j'ai fait une erreur", a déclaré Fernando Torres, qui a été expulsé après avoir poussé celui qui est aujourd'hui entraîneur U19 du Real Madrid.

L'ancien attaquant rouge et blanc ne veut pas excuser son comportement, mais parle de "provocations permanentes". "C'était une erreur d'entrer dans ces provocations continues que nous voyions depuis les matchs précédents, surtout parce que j'ai laissé mon équipe sans son entraîneur dans les prolongations et que cela ne m'a pas permis de l'aider jusqu'à la fin."

"Je défendrai toujours mon équipe"

L'entraîneur madrilène reconnaît son erreur: "Je n'aime pas me voir ainsi et cela ne me représente pas. Ce n'est pas ce que je veux transmettre aux garçons et je reconnais mon erreur, mais ce qui est clair pour moi, c'est que je défendrai toujours mon équipe. Contre tout et tout le monde et quand je vois des situations que je considère injustes, je me lèverai pour mon équipe et je la défendrai, en assumant les conséquences".

Fernando Torres regrette que l'on ne retienne de ce match que la polémique entre les bancs et pas le contenu. "Ce que je regrette le plus, c'est qu'ils ne parlent pas du match et que tout cela ait entaché le match nul. Je reconnais mon erreur, je suis un jeune entraîneur qui veut apprendre et cela m'aidera à apprendre à l'avenir... mais j'irai toujours jusqu'au bout pour mon équipe."