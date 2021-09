Le Barça dévoile son troisième maillot... très spécial pour la Ligue des champions

Ce mercredi, le Barça dévoile son troisième maillot, qui sera utilisé exclusivement en Ligue des champions par les équipes masculine et féminine. Il représente cinq quartiers de la ville de Barcelone, comme Poble-sec ou Poble Nou.

Unique oui, spécial sans doute, beau, on laissera les gens juger. Ce mercredi, le FC Barcelone a dévoilé son troisième maillot, qui sera utilisé exclusivement en Ligue des champions, à la fois par l'équipe masculine et l'équipe féminine. Le Barça a joué la carte de l’originalité pour dévoiler son troisième maillot, avec une vidéo où l’on voit les joueurs (parmi lesquels l'homme en forme Memphis Depay) danser sur fond de musique du groupe Stay Homas.

Cette tunique, rouge et bleue et qui respecte donc les couleurs historiques du club catalan, "est inspirée par les jeunes talent de la ville de Barcelone", explique le Barça dans un communiqué. "Ce maillot offre une réinterprétation créative des bandes traditionnelles blaugrana. Il souligne le lien étroit entre le club et la ville en intégrant dans son design une représentation de ses quartiers: Poble-sec, Poble Nou, Gràcia, Raval et Les Corts", ajoute le club. Sur les côtés, on retrouve une bande bleue foncée avec l’inscription "El nostre Barça", signifiant "Notre Barça".

Un maillot réservé à la Ligue des champions

Ce troisième maillot sera porté uniquement en C1. L'équipe masculine portera le nouveau kit pour la première fois au Camp Nou le mardi 14 septembre pour son match d'ouverture de la phase de groupe de la Ligue des champions contre le Bayern Munich.

