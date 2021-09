Mercato: le Barça a bien sondé le dossier Donnarumma cet été

A l’issue de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a pris la décision de rejoindre le PSG. Ce mercredi, Mundo Deportivo affirme que le portier aurait pu rejoindre le FC Barcelone mais les exigences financières formulées par son agent étaient trop élevées.

Gianluigi Donnarumma était l’une des attractions du mercato estival. Alors qu’il n’a pas souhaité prolonger son contrat avec l’AC Milan, son club formateur, le gardien de but était annoncé dans les plus grands européens. Il a finalement choisi le Paris Saint-Germain, signant un contrat de cinq saisons.

Parmi les clubs intéressés, il y avait le FC Barcelone. Ce mercredi, Mundo Deportivo confirme cet intérêt et annonce que les exigences financières de son agent Mino Raiola concernant les différentes commissions, le salaire de son joueur et la prime à la signature étaient trop élevées pour le club catalan, qui fait face à une dette de plus d'un milliard d’euros, selon son président Joan Laporta.

Après quatre journées de championnat de France, le meilleur joueur de l’Euro 2021, champion d'Europe avec l'Italie, n’a pas disputé la moindre minute sous le maillot parisien. Mais avec le début de la Ligue des champions la semaine prochaine, Mauricio Pochettino pourrait donner du temps de jeu à son nouveau gardien.

Le Barça s'est concentré sur Depay et Agüero

Le Barça a conclu d'autres dossiers, avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Memphis Depay, qui a disputé 139 matchs de Ligue 1 pour 45 buts et 45 passes décisives avec l’Olympique Lyonnais et a quitté le Rhône a l’issue de son contrat pour rejoindre le FC Barcelone. Le Néerlandais réalise un début de saison très convaincant: après trois journées de championnat, il a déjà marqué deux buts et délivré un passe décisive.

Dans une interview pour Sport, l'entraineur du FC Barcelone estime que son attaquant a toutes les qualités pour réussie en Catalogne: "Il a une chose essentielle pour pouvoir réussir au Barça: la personnalité et le caractère. Il a des choses différentes et est très motivé par ce défi." Ce week-end, le Barça devait affronter Séville mais le match est reporté en raison de la trève internationale, prolongée en Amérique du Sud. Prochain match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

