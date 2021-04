Les joueurs de Getafe font une haie d'honneur au Barça avec des messages contre la Super League

Avant le coup d'envoi de ce match de la 31e journée de Liga, les joueurs de Getafe ont fait une haie d'honneur à ceux du Barça pour leur titre en Coupe du roi. En portant un tee-shirt hostile à la Super League que soutient le président catalan Joan Laporta.

"Earn it": mérite-le. C'est avec cette inscription sur un tee-shirt noir que les joueurs de Getafe ont accueilli le Barça ce jeudi, pour le match de la 31e journée de Liga. Au dos de celui-ci, une autre phrase: "Le football c'est pour les fans." Deux références à la signature du FC Barcelone pour la Super League, lancée dimanche sous l'impulsion du président du Real Madrid, Florentino Perez, désormais en "stand by" après la défection des clubs de Premier League.

Une haie d'honneur pour le titre en Coupe du roi

Getafe a fait une haie d'honneur pour saluer le titre de Lionel Messi et des coéquipiers en Coupe du roi, avec ce 4-0 contre Bilbao en finale. Mais le club aura donc profité de l'occasion pour faire passer un message. Principal destinataire? Sans doute le président catalan Joan Laporta, qui a rappelé ce jeudi la nécessité pour le Barça ou les autres clubs de créer une Super League, plus rémunératrice. Pas le même avis qu'un Gerard Piqué, qui juge la Super League dangereuse pour le football à long terme.

"Les grands clubs fournissent beaucoup de ressources et nous devons dire notre respect pour la répartition financière. Ce doit être (la Super League, ndlr) une compétition attrayante, basée sur le mérite sportif, justifiait le dirigeant. Nous sommes les défenseurs des ligues nationales et nous sommes ouverts à un dialogue ouvert avec l'UEFA. Nous avons besoin de plus de ressources pour en faire un grand spectacle. Je pense qu'il y aura une entente. Il y a eu des pressions sur certains clubs, mais la proposition existe toujours." Sur le terrain, le Barça s'est imposé 5-2.