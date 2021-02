Liga: Arambarri inscrit un missile de plus de 30 mètres avec Getafe

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Mauro Arambarri a inscrit l'un des buts du week-end ce samedi soir face à Valence (3-0). Une frappe en demi-volée de plus de 30 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Jasper Cillessen.

Les supporters des Girondins de Bordeaux ont probablement encore quelques vagues souvenirs de lui. Mauro Arambarri, milieu uruguayen passé par la Gironde entre 2016 et 2017, a illuminé la rencontre entre Getafe et Valence ce samedi soir (3-0), à l'occasion de la 25e journée de Liga.

À la 39e minute de jeu, Arambarri a récupéré un ballon anodin à plus de 30 mètres des buts de Valence. Profitant d'un léger rebond, le milieu uruguayen a décoché une demi-volée pure qui n'a laissé aucune à Jasper Cillessen. Le ballon, légèrement touché par le gardien néerlandais, a terminé sa course en pleine lucarne.

Un but splendide pour Arambarri. Son troisième de la saison, alors que l'ancien bordelais était habitué à ne marquer qu'une fois par exercice. Titulaire indiscutable avec Getafe, Arambarri a récemment découvert la sélection uruguayenne et compte désormais quatre capes avec la Celeste. Entre son expérience internationale et ce but exceptionnel, les Girondins ont de quoi regretter le passage raté d'Arambarri à Bordeaux.