Liga: l'arbitre de Barça-Séville dénonce le comportement d'un membre du staff catalan

L’arbitre de la rencontre Barça-Séville (1-0) a dénoncé dimanche le comportement d’un des membres du staff du Barça. Mais il n’a pas été identifié.

Après la folie du but de Pedri, il y a aussi eu le revers de la médaille dimanche pour le Barça. A la fin du match contre le FC Séville (1-0), l’arbitre de la rencontre, José Maria Sanchez Martinez, s’est plaint du comportement d’un des membres du club catalan.

Vers une simple amende?

Une personne présente dans le tunnel des vestiaires à la fin de la rencontre aurait dit à l'un de ses assistants "comme tu es mauvais!", a dénoncé l’arbitre dans les colonnes de As. La personne en question n’a pas été identifiée mais elle portait un survêtement du Barça. Selon le média espagnol, le club devrait s’en sortir avec une simple amende.

Avant cet incident, le Barça a enflammé le Camp Nou avec un but de Pedri (72e). Lancé par Ousmane Dembélé, le milieu de terrain de 19 ans a littéralement mis par terre Ivan Rakitic et Diego Carlos aux abords de la surface, plein axe, sur deux feintes dévastatrices pour finalement enchaîner avec une frappe croisée à ras de terre, venue se loger dans le petit filet. Un incroyable but pour délivrer ses coéquipiers, qui venaient d'enchaîner une série d'occasions ratées très frustrantes, et qui permet surtout aux Catalans d’être désormais 2es de Liga.