Liga: sanctionné pour les incidents lors du titre du Barça, l'Espanyol en colère

La commission de discipline de la Liga a infligé ce jeudi une sanction de deux matchs à huis clos à l'encontre de l'Espanyol Barcelone, suite à l'envahissement de terrain provoqué par la célébration des joueurs du FC Barcelone, officiellement titrés à l'issue du derby catalan.

Le 14 mai dernier, il suffisait d'une victoire au FC Barcelone, sur la pelouse de l'Espanyol - son voisin et rival - pour officialiser le gain de son 27e titre de champion d'Espagne. Vainqueurs 4-2 de ce derby barcelonais et donc titrés, les joueurs du Barça ont du regagner leur vestiaire, attaqués par des supporters de l'équipe locale qui ont envahi le terrain, alors qu'ils fêtaient le sacre au centre de la pelouse.

La commission de discipline de la Liga s'est réunie et a prononcé, jeudi, une peine de deux matchs à huis clos à l'encontre de l'Espanyol Barcelone en raison de ces incidents. "Le RCD Espanyol veut montrer son total désaccord avec la sanction, à notre avis, disproportionnée et injuste, qui signifierait la fermeture du stade Stage Front pendant deux matchs à la suite des événements survenus au fin du dernier derby. Nous ferons appel de la sanction auprès de toutes les instances possibles", s'est défendu l'Espanyol dans un communiqué.

Le Stage Front à huis clos jusqu'à la prochaine trêve internationale?

"Comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, ces comportements n'ont pas leur place dans le football ou dans la société et nous continuerons à agir de la manière la plus énergique pour les éradiquer de nos installations. Cependant, nous comprenons qu'un critère disproportionné est appliqué ici, qui affecte l'ensemble du club et des abonnés de tous les secteurs du stade", s'est étonné le club catalan.

Si les moyens mis en oeuvre pour annuler la sanction n'aboutissent pas, l'Espanyol Barcelone débutera donc la saison en deuxième division espagnole (puisqu'il a été relégué) à huis clos. Ces mesures concerneraient les réceptions du Racing Santander (20 août, 2e journée) et de la SD Amorebieta, club basque promu en Liga 2 (3 septembre, 4e journée). Le premier match de la saison avec du public au Stage Front pourrait donc être la réception du CD Eldense, autre promu (17 septembre, 6e journée).