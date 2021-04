Liga: "Tu n’es pas seul", la presse espagnole au soutien de Diakhaby, victime d’insultes racistes

Le quotidien madrilène Marca a affiché son soutien à Mouctar Diakhaby, défenseur français du FC Valence qui s’est plaint d’avoir reçu des insultes racistes d’un joueur de Cadiz, en lui consacrant sa Une, ce lundi.

Le sujet est plus fort que la course au titre relancée après la défaite de l’Atlético de Madrid à Séville (1-0), dimanche. Beaucoup plus grave aussi. Marca a faire sa Une de ce lundi matin sur les accusations d’insultes racistes prononcées contre le défenseur français du FC Valence, Mouctar Diakhaby (24 ans). "Tu n’es pas seul", lance le journal avec une photo de l’ancien Lyonnais, isolé sur le banc, sur un fond très sombre, insinuant que l’heure est grave. Le journal valencian, Super Deporte, dénonce aussi en première page: "Stop au racisme".

A la 29e minute du match entre Cadiz et Valence (2-1) dimanche, Mouctar Diakhaby s’est arrêté de jouer pour dénoncer des mots tenus en sa direction par le défenseur de Cadiz, Juan Torres Ruis, dimanche lors du match entre les deux équipes. A sa demande, son équipe a alors quitté le terrain pour protester contre ces mots intolérables. Les deux équipes sont finalement revenues sur le terrain 15 minutes plus tard après l’accord du défenseur français qui, trop affecté, a été remplacé.

A l’issue de la rencontre, la Fédération espagnole a rendu public le rapport de l’arbitre, Medié Jiménez. "Mouctar Diakhaby, une fois averti pour contestation, me dit: 'Il m’a appelé «negro de mierda» ("noir de merde")", en référence au n°16 de Cadiz, Juan Torres Ruiz (dit Cala). Ce fait n’a été perçu par aucun membre du corps arbitral."

Les images de la chaine espagnole Movistar semblent confirmer la version du Français. Elles montrent Paulista, défenseur de Valence, reprocher à Cala d’avoir tenu ces propos à Diakhaby: "non, noir de merde, non". Cala aurait assuré à ses coéquipiers ne pas avoir parlé en ce termes. Les éléments semblent prouver le contraire.