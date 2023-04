Liga: Valverde a frappé un joueur de Villarreal au visage après la défaite du Real

Quelques minutes après le match entre le Real et Villarreal samedi, Federico Valverde a attendu Alex Baena sur le parking de Bernabéu avant de lui asséner un coup de poing. Le milieu de Villarreal se serait moqué auparavant des problèmes rencontrés par la compagne de Valverde durant sa grossesse.

Il l’a attendu sur le parking du bus de son équipe. Avant de lui asséner un coup de poing en plein visage. Selon le récit de plusieurs médias espagnols, dont AS et Marca, Federico Valverde a frappé Alex Baena après la rencontre de la 28e journée de Liga entre le Real Madrid et Villarreal samedi (2-3).

L’international uruguayen (24 ans) avait préparé son coup. Une demi-heure après le coup de sifflet final, il a attendu le milieu de terrain espagnol (21 ans), qui avait les yeux fixés sur son téléphone au moment de quitter le stade et qui a visiblement été surpris de voir Valverde surgir devant lui. Ce dernier l’a alors frappé au niveau de la pommette. "Dis-moi maintenant ce que tu m'as dit sur mon fils", aurait lâché Valverde.

Selon des témoins de la scène, l’altercation n’aurait pas été plus loin entre le joueur du Real et celui de Villarreal, qui a été filmé quelques minutes plus tard avec la pommette un peu gonflée. Alors comment justifier ce coup de sang de Valverde, pas habitué à ce genre de frasques ? Contacté par Marca, l’entourage du milieu de terrain a confirmé l’agression, tout en donnant un début d’explication.

Une référence abjecte au bébé de Valverde ?

Tout aurait commencé le 19 janvier lors d’un match de Coupe du Roi entre Villarreal et le Real (2-3). Ce soir-là, après une faute, Baena se serait soudainement approché de Valverde en mimant des pleurs et en lui disant : "Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître." Certains médias rapportent qu’il aurait redit plus ou moins la même chose samedi. Une référence abjecte aux problèmes rencontrés par Mina Bonino, la compagne de Valverde, pendant sa deuxième grossesse.

En janvier, elle s’était confiée publiquement sur ses difficultés, avant d’apporter des nouvelles rassurantes sur ses réseaux sociaux. "Pendant un mois, nous nous sommes préparés au pire. Et après avoir pleuré pendant un mois, nous avons reçu une nouvelle inattendue : le bébé va bien. Tout est normal. Nous n'avons pas encore digéré cette nouvelle, ce fut un mois très difficile et c'est un nouveau départ. Merci", avait-elle écrit.

Baena aurait donc attaqué Valverde à ce sujet, ce que le joueur de Villarreal a démenti dans la soirée dans un post Instagram : "Très heureux de l'impressionnante victoire de l'équipe à Santiago Bernabéu, mais en même temps très triste de l'agression que j'ai subie après le match et surpris par ce que l'on dit de moi. C’est totalement faux." Selon AS, Villarreal détient une vidéo du coup de poing de Valverde, qui a été entendu par la police présente sur place.