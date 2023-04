Liga: Villarreal surprend le Real Madrid et laisse l'opportunité au Barça d'alourdir l'écart

Villarreal s'est offert une victoire de prestige sur la pelouse du Santiago Bernabeu en s'imposant 3-2 face au Real Madrid grâce notamment à deux bijoux de Samuel Chukwueze. Les hommes de Quique Setien offrent au Barça l'opportunité d'encore aggraver l'écart en tête de la Liga en cas de victoire face à Girona lundi.

Petite surprise en Liga. Le Real Madrid s'est incliné 2-3 face à Villarreal ce samedi dans son stade du Santiago Bernabeu. Les hommes de Carlo Ancelotti, tombeurs du Barça cette semaine en Coupe du Roi, se sont fait surprendre par une équipe qui les avait déjà battus 2-1 lors du match aller en janvier dernier (victoire 2-1 à Villarreal).

Un Real plus réaliste que Villarreal

Le Sous-marin jaune avait pourtant connu un début de match compliqué, encaissant dès la 16e minute un but incrit contre-son-camp par Pau Torres, sur une frappe contrée de Marco Asensio dans les cages de Pepe Reina (1-0, 16e). Ayant fait un peu tourné, le Real Madrid se montre poussif, avec une tactique reposant encore beaucoup sur les exploits individuels de Vinicius sur son côté gauche.

Et juste avant la pause, Samuel Chukwueze a profité d'un marquage trop léger d'Aurélien Tchouaméni pour se glisser au milieu de la défense merengue et faire valser Nacho, qui laisse le Nigérian le dribbler avant d'inscrire le but égalisateur (1-1, 39e). Mais très vite au retour des vestiaires, Vinicius vient remettre le Real Madrid devant, là aussi sur un sublime but, parvenant même à glisser un petit pont entre les jambes d'Aïssa Mandi avant de tromper le gardien de Villarreal (2-1, 48e).

Une remontada signée Samu Chukwueze

Mais José Luis Morales entre à la 67e minute et vient de nouveau égaliser pour Villarreal trois minutes plus tard, sur un but d'abord refusé par la VAR avant d'être validé. Sur son côté droit, c'est encore Samu Chukwueze qui déborde et envoie un centre au point de pénaly pour le néo-rentrant, qui s'y prend à deux fois avant de trouver les cages de Thibaut Courtois (2-2, 70e). Un but qui vaudra à Aurélien Tchouaméni d'être sorti immédiatement, laissant encore trop d'espace aux joueurs de Quique Setien à l'entrée de la surface. Camavinga prendra sa place trois minutes plus tard devant la défense.

La victoire viendra encore du feu follet nigerian, auteur de cinq buts et trois passes décisives lors des sept derniers matchs, qui envoie une sublime frappe puissante à l'entrée de la surface en toute fin de match. Prenant le temps de venir rentrer sur son pied gauche, Samuel Chukwueze trouve la lucarne droite du gardien madrilène (3-2, 80e). Un but qui vient conclure une très grosse performance et qui lui permet d'être nommé homme du match.

Après cette défaite face aux hommes de Quique Setien, le Real Madrid, déjà largement distancé par le Barça en Liga et pointant à 12 points, laisse aux Catalans l'opportunité d'agrandir encore l'écart en cas de victoire face à Girona. Le FC Barcelone pourrait ainsi compter 15 points d'avance en tête du championnat espagnol s'ils s'imposaient dans le derby catalan.