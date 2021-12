Mariage surprise pour Ousmane Dembélé

L'ailier du FC Barcelone, champion du monde avec les Bleus en 2018 s'est marié à la surprise générale ces derniers jours.

Avec lui, il était plutôt question de renouvellement de contrat (il arrive au terme de ses 5 ans d'engagement avec le FC Barcelone en juin prochain), d'hygiène de vie ou même de blessures... Mais c'est pour une tout autre raison que le nom de l'ailier des Bleus et du FC Barcelone a inondé les réseaux sociaux ce vendredi: les images de son mariage, très récent, se sont retrouvés sur les principaux réseaux sociaux.

Une cérémonie à la marocaine où Ousmane Dembélé est apparu tout sourire. Si l'on en croit les photos, un autre international français était présent, le défenseur du Bayern Dayot Upamecano, proche de Dembélé (originaires tous deux de l'Eure, ils ont joué dans le même club d'Evreux lors de la saison 2009-2010).

Selon la presse espagnole, les coéquipiers de Dembélé ont été surpris par la nouvelle, puisque l'heureseu élue ne leur avait pas été présentée ou même évoquée par un Dembélé très protecteur de sa vie privée.

En pleine négociation

Une cérémonie, qui a lieu alors que les négocations pour la prolongation de Dembléé au Barça battent leur plein: il sera en effet libre de négocier avec n'importe quel club d'ici à la semaine prochaine. Des négociations dans lesquelles les deux parties soufflent le chaud et le froid.

Cette nouvelle aura-t-elle une influence sur l'hygiène de vie d'Ousmane Dembélé, maintes fois critiquée par son club? Dans Rothen s'enflamme mardi sur RMC, Mathieu Bodmer, lui aussi originaire d'Evreux, a tenu à rectifier quelques contre-vérités sur le professionnalisme de Dembélé: "Oui, il a été blessé. Oui, il a changé son hygiène de vie, le kiné, le cuisinier. Il a une fragilité mais il est plus professionnel. Il arrive à l'heure à l'entraînement. Ce sont des petits détails qui ont leur importance", a déclaré le consultant RMC Sport.

"Il est arrivé trois heures en avance hier. C'est un bon signe, a-t-il ajouté. Quand il se blesse à l'Euro, c'est une vraie blessure musculaire, ce n'est pas à cause de l'hygiène de vie. Cela peut arriver car il a une fragilité. Il ne se couche pas tard, Ousmane sort très peu. A Barcelone, quoi qu'il fasse, tout est épié. Il arrive en retard, on en parle. Il en est avance, on en fait des caisses."