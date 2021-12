Barça: Bodmer défend Ousmane Dembélé sur son hygiène de vie

Dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, Mathieu Bodmer a défendu Ousmane Dembélé, souvent critiqué pour son hygiène de vie. Selon l'ancien joueur du PSG et de l'OL, le champion du monde veut rester à Barcelone.

Mathieu Bodmer vole au secours d'Ousmane Dembélé. Alors que l'attaquant de 24 ans est critiqué ces dernières semaines sur son hygiène de vie, l'ancien milieu de terrain l'a défendu mardi soir dans Rothen s'enflamme sur RMC. "On ne parle jamais de la situation de Kingsley Coman à Munich, on ne parle que de celle d'Ousmane Dembélé à Barcelone. Oui, il a été blessé. Oui, il a changé son hygiène de vie, le kiné, le cuisinier. Il a une fragilité mais il est plus professionnel. Il arrive à l'heure à l'entraînement. Ce sont des petits détails qui ont leur importance", a déclaré le consultant RMC Sport.

"Il est arrivé trois heures en avance hier. C'est un bon signe, a-t-il ajouté. Quand il se blesse à l'Euro, c'est une vraie blessure musculaire, ce n'est pas à cause de l'hygiène de vie. Cela peut arriver car il a une fragilité. Il ne se couche pas tard, Ousmane sort très peu. A Barcelone, quoi qu'il fasse, tout est épié. Il arrive en retard, on en parle. Il en est avance, on en fait des caisses."

Dembélé veut poursuivre en Catalogne

Freiné par de nombreuses blessures depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé n'a disputé que sept rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Lors de la victoire face à Elche, il a même joué l'intégralité de la partie pour la première fois en 2021-2022 et a délivré une passe décisive. Acheté 145 millions d'euros (dont 40 millions de bonus) par les Catalans à Dortmund, l'international français se plaît en Espagne et ne compte pas partir tout de suite.

"Il doit trouver un accord avec Barcelone. Il a envie de continuer avec le Barça. Il s'entend bien avec le club et le coach. Xavi lui fait régulièrement des déclarations d'amour toutes les semaines", a poursuivi Mathieu Bodmer. Alors que le Barça est en difficulté d'un point de vue sportif, avec une huitième place en Liga à 16 points du Real et une élimination de la Ligue des champions, l'entraîneur barcelonais espère que le Français pourra aider le club catalan à redresser la barre.