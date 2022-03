Melanie Da Cruz annonce sa séparation avec Anthony Martial

Dans un message posté mercredi sur les réseaux sociaux, Mélanie Da Cruz annonce sa séparation avec l’attaquant français du FC Séville, Anthony Martial.

Décidément, les temps sont durs pour Anthony Martial. Sur le plan sportif, l’attaquant français traverse une période compliquée. Pas à son avantage avec son club de Manchester United (1 but en 8 matchs de Premier League), l’international tricolore aux 30 sélections espérait se relancer au FC Séville où il a été prêté au mercato d’hiver. Mais l’aventure en Andalousie n’est pas non plus une franche réussite. Anthony Martial (26 ans) est toujours muet en Liga et il n’a marqué qu’une seule fois, en Ligue Europa, face au Dinamo Zagreb.

Une rupture "dans le plus grand des respects"

Sur le plan privé, la saison 2021-2022 aura aussi été marquée par sa rupture avec Mélanie Da Cruz. Après presque trois ans de mariage, l’ancienne candidate de l’émission de télé-réalité Secret Story a annoncé la nouvelle dans un long message sur son compte Instagram : "Je n'ai pas pour habitude de prendre la parole concernant ma vie privée... mais pour le bonheur et l'avenir de chacun je me dois de le faire aujourd'hui. Il n'existe pas de rupture facile mais elle peut être faite dans le plus grand des respects et avec pudeur de ma part. La vie à 2 est une longue route souvent parsemé d'embûches. Abandonner ne fait pas partie de mon caractère mais c'est ici que nos chemins se séparent. Bientôt 3 ans qu’on s’est dit "oui" je pensais pour la vie malheureusement l’amour n’a pas suffi. Il m’est impossible de poser ICI des mots sur ce que je ressens car ma douleur ne s’écrit pas." Et Mélanie Da Cruz de conclure au sujet de leur fils de 4 ans : "Notre priorité est et restera le bien être de Swan."