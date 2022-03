Equipe de France: pendant ce temps, Martial galère à Séville

Pas retenu par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France, Anthony Martial continue de vivre une saison galère. Après avoir joué des bouts de match avec Manchester United, l'attaquant vit désormais des débuts difficiles en Andalousie avec son prêt au FC Séville.

Le coup est rude pour Anthony Martial. Après seulement huit matchs joués avec le FC Séville, les supporters andalous semblent avoir perdu leur patience à l'égard de l'international français (30 sélections, 2 buts), prêté par Manchester United lors du dernier mercato hivernal. Titularisé par Julen Lopetegui dimanche lors du match contre la Real Sociedad (0-0), Martial a en effet été sifflé à sa sortie du terrain à la 59e minute, par une grande partie des supporters du stade Ramon-Sanchez-Pizjuan.

Rien de rassurant pour Martial, qui a vu une nouvelle fois Didier Deschamps ne pas le retenir dans sa liste des 23 joueurs convoqués pour disputer les deux prochains matchs amicaux de l'équipe de France, contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Martial n'a plus joué avec les Bleus depuis le rassemblement de septembre 2021.

Absent du dernier Euro en raison d'une déchirure des ligaments du genou, le joueur formé à l'OL avait été bon en septembre, buteur en Ukraine (1-1) puis très intéressant dans un rôle de second attaquant aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann face à la Finlande (2-0).

Pas retenu depuis trois rassemblements chez les Bleus

Mais son temps de jeu famélique du côté de Manchester United (367 minutes disputées jusqu'à fin janvier) n'a pas incité Deschamps à le retenir pour la Ligue des nations en octobre ni pour les deux matchs disputés par les Bleus en novembre. Et ses dernières performances du côté de Séville n'ont pas de quoi séduire davantage le sélectionneur de l'équipe de France.

Avant cette sortie houleuse à l'heure de jeu face à la Real Sociedad dimanche, Martial n'avait inscrit qu'un seul petit but en sept matchs avec les Andalous, mais il a été freiné par une blessure musculaire qui lui a fait manquer trois matchs. Titulaire au London Stadium face à West Ham jeudi dernier lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, il n'a pas empêché l'élimination des Sévillans et est sorti lors des prolongations.

Des performances qui ne convainquent pas à Séville

Une seul fois buteur, contre le Dinamo Zagreb lors du tour précédent (3-1), le 17 février dernier, Martial voit son crédit auprès des supporters de Séville se consommer rapidement. Titularisé jusque-là au poste d'avant-centre, Martial profite de la saison très moyenne de Youssef En-Nesyri pour continuer à jouer, mais il devra rapidement trouver le chemin des filets pour bien terminer sa saison en Liga avant de retrouver l'Angleterre.

"C'est le football de haut niveau, les gens sont souverains et peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent. En tant qu'entraîneur, je dois l'aider pour qu'il parvienne à retrouver son meilleur niveau. C'est aussi un professionnel, il doit faire sa part pour s'adapter à ce qu'on lui demande. (...) Il doit entrer dans le rythme de l'équipe et on essaiera de l'aider", a indiqué Lopetegui. S'il termine bien la saison, Martial pourrait espérer voir la main tendue de Deschamps apparaître pour les matchs de juin, même si la concurrence est toujours aussi rude en attaque chez les Bleus.