Mercato: l'Atlético aurait déjà identifié le potentiel successeur de Simeone

Cinquième de Liga avec sept défaites au compteur, l’Atlético de Madrid ne vit pas une saison facile. Au point qu’un départ de l’entraîneur emblématique Diego Simeone serait une possibilité. Pour le remplacer, Mundo Deportivo désigne Ernersto Valverde comme principal favori.

L’Atlético de Madrid pourrait connaître un nouveau cycle durant les prochains mois. Après avoir remporté le titre de champion d’Espagne la saison dernière, les Colchoneros peinent à poursuivre sur leur lancée. Dans le jeu, les coéquipiers de Luis Suarez inquiètent et une qualification pour la prochaine Ligue des champions n’est pas certaine, au vu de leur cinquième place.

Au club depuis 2011, Diego Simeone pourrait vivre ses derniers instants à Madrid. Malgré un contrat allant jusqu’en 2024, un départ est de plus en plus évoqué. Pour le remplacer, Mundo Deportivo affirme que le favori est Ernesto Valverde. L’ex-coach du Barça serait un souhait de longue date des dirigeants qui apprécient sa personnalité, sa mentalité de gagnant et son leadership. Un profil se rapprochant - sur quelques points - de Simeone.

D’autres noms évoqués

Libre de tout contrat, Valverde est une solution envisagée si Simeone envisage de lui-même de quitter l’Atlético de Madrid, comme rapporté par le média catalan. Mais l’Espagnol n’est pas le seul nom sur la liste des dirigeants. Parmi les plus connus, Stefano Pioli (AC Milan), Simone Inzaghi (Inter Milan) et Marcelo Gallardo (River Plate) sont les noms avancés par la presse. Des entraineurs sous contrat qui seront durs à déloger.

Même si sa capacité à aider son groupe à redresser la barre est remise en question, Simeone ne compte pas abandonner pour autant: "Certaines personnes vont penser que ce sera impossible pour nous d’atteindre la Ligue des champions. Je leur réponds dès maintenant que c’est encore possible. Il va falloir travailler dur et passer aux actes", a-il déclaré en conférence de presse, il y a quelques jours.