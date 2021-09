Mercato: le Barça rêve de Sterling dès janvier

L'attaquant de la sélection anglaise serait en disgrâce du côté de Manchester

C'est un camouflet dans les urnes mais pour Barcelone, c'est une lueur d'espoir: au cours de la semaine, Raheem Sterling, pilier de Manchester City et de la sélection anglaise, a perdu sa place dans le groupe des capitaines au profit de Ruben Dias, après un vote du vestiaire. Et du côté de Barcelone, on y voit comme un présage.

Certes, Pep Guardiola a passé un petit coup de brosse à reluire: "Tous les succès du passé auraient été impossibles sans Raheem. Mais je suis sûr qu'il va remonter la pente, et qu'il va faire une excellente saison. Je suis optimiste."

L'écho du mal-ête de Sterling est arrivé jusqu'à Barcelone qui avait tenté de faire venir l'attaquant sous forme d'un prêt ou d'un échange avec notamment Griezmann. Selon Sport, le Barça veut maintenant faire venir le joueur dès janvier: "Ce ne sera pas facile, mais au moins l'entité barcelonaise disposera d'un peu plus de liquidités qu'en été", explique le quotidien catalan.