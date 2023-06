Real Madrid: Ancelotti dit avoir appris le départ de Benzema... quelques heures avant son dernier match

Après 14 saisons au Real Madrid, Karim Benzema a disputé son dernier match avec le club merengue ce dimanche contre l'Athletic Bilbao (1-1), où il a marqué sur penalty. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a confié qu'il a appris la décision de son attaquant le matin même.

Pour Carlo Ancelotti, la décision de Karim Benzema a été "une surprise". Ce dimanche, le Real Madrid a annoncé le départ du Ballon d'or à l'issue de la saison et par conséquent le Français a disputé son dernier match avec le club merengue face à l'Athletic Bilbao (1-1).

"Il faut juste le remercier pour ce qu'il a accompli pour ce club"

Karim Benzema a été sorti à la 73e minute, quelques instants après avoir marqué sur penalty son 354e but avec un club qu'il a rejoint en 2009 en provenance de l'OL. "Cela a été une surprise pour nous tous (...) Il est venu me voir ce (dimanche) matin me dire qu'il avait pris cette décision et je lui ai répondu que je respectais cette décision", a déclaré Ancelotti en conférence de presse;

"Il a gagné le droit de décider ce qu'il veut faire, il faut juste le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour ce club, c'est légendaire, inoubliable, il restera dans l'histoire de ce club, a poursuivi le technicien italien. J'ai conscience d'avoir dirigé l'un des meilleurs joueurs du monde, un joueur complet, une bonne personne, très humble, très sérieux. On ne peut pas être heureux qu'il nous quitte, mais nous devons respecter sa décision."

A 35 ans, Karim Benzema arrivait dans son dernier mois de contrat au Real Madrid, où il a remporté 25 trophées, dont cinq Ligue des champions. L'attaquant français devrait désormais rejoindre l'Arabie saoudite et le club d'Al-Ittihad, comme l'a annoncé la chaîne de télévision d'Etat Al-Ekhbanya. Un contrat "record" de deux saisons attend "KB9".