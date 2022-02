Real Madrid: surprise, Ancelotti ressort Bale du placard à trois jours du PSG

Pour l’affrontement de ce samedi contre Villarreal en Liga, Carlo Ancelotti a concocté une petite surprise dans son onze de départ. Avant le match de Ligue des champions contre le PSG, le Real Madrid pourra compter sur Gareth Bale, dont la dernière apparition remontait au 28 août.

La répétition du Real Madrid contre Villarreal, à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le PSG, sera probablement scrutée par les fans de la formation française. L’occasion pour ces derniers de voir un joueur longtemps absent des terrains.

Après 168 jours sans jouer avec les Madrilènes, Gareth Bale a été titularisé par Carlo Ancelotti. Une arme de poids en plus pour les Espagnols qui redonnent ainsi du rythme au Gallois, qui n’a disputé que trois matchs cette saison en championnat avec son club. L’ancien Spurs partagera le front de l’attaque avec Vinicius et Marco Asensio. Souvent absent à cause de multiples pépins physiques, une bonne prestation de Bale pourrait donner des maux de tête à Ancelotti avant le match contre Paris.

Hazard et Camavinga sur le banc

Avec l’incertitude planant sur la présence ou non de Karim Benzema le 15 février (sur RMC Sport), Bale a une belle carte à jouer. Une chance que Eden Hazard n’a pas. Peu titulaire sous les ordres de l’Italien, l’ailier débute une nouvelle fois la rencontre sur le banc de touche. Idem pour Edouardo Camavinga qui ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu.

Indéboulonnable dans l’entrejeu, Luka Modric laisse sa place à Federico Valverde. Une volonté de préserver le Croate ou une indication pour la future composition face au PSG ? Réponse dans quatre jours.