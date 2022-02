PSG: Pochettino "espère" toujours récupérer Neymar face au Real

Blessé fin novembre, Neymar a pu reprendre l'entraînement collectif cette semaine. Une bonne pour le PSG avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (sur RMC Sport, mardi). Mauricio Pochettino a fait le point sur son état de forme vendredi soir.

Il semble plutôt optimiste. Après la courte victoire du PSG face au Stade Rennais (1-0), en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a fait le point sur la situation de Neymar. Plus apparu en compétition depuis le 28 novembre, Neymar s’est lancé dans une course contre-la-montre pour pouvoir faire son retour mardi contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport).

"J'espère qu'il sera dans le groupe"

Deux mois et demi après sa blessure à la cheville gauche, il a repris cette semaine l’entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour Paris. "L'évolution de Neymar est très bonne. J'espère qu'il sera dans le groupe (pour Madrid), c'est un joueur important pour nous", a indiqué Pochettino vendredi soir.

La veille, l’Argentin s’était montré plus flou : "On verra dans les prochains jours s'il peut être disponible pour le Real Madrid. Tous les grands joueurs veulent être là dans les grandes occasions. Neymar a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation afin de donner le meilleur de lui-même." Reste à savoir s’il pourra tenir sa place, s'il sera aligné d'entrée ou s'il prendra place sur le banc dans un premier temps.

Même s'il est rétabli, l'ancien Barcelonais manquera forcément de rythme. Avant de se blesser, il avait disputé 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues (trois buts, trois passes décisives).