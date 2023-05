30 ans du sacre de l'OM en Ligue des champions: Di Meco "un peu gêné" pour les jeunes supporters

L’OM fête ce vendredi les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions face à l’AC Milan (1-0). Un grand souvenir pour Eric Di Meco, titulaire en finale, qui attend des successeurs pour offrir de nouvelles émotions aux supporters marseillais.

Trente ans après, les souvenirs sont encore vivaces. Le 26 mai 1993, l’OM devenait le premier club français de l’histoire à remporter la Ligue des champions (qui s’appelait alors la Coupe des clubs champions) en s’imposant face à l’AC Milan (1-0) en finale grâce à un but de Basile Boli. Eric Di Meco, titulaire au poste d’arrière gauche ce jour-là, se souvient d’une préparation plus détendue et d’une ambiance plus légère que celle qui avait précédé la finale perdue deux ans plus tôt par les Marseillais.

Le membre de la Dream Team RMC Sport conserve aussi le souvenir de 20 premières minutes suffocantes "à prendre la marée", d’un Fabien Barthez héroïque, de la libération du but de Basile Boli avant la pause, puis d’une seconde période interminable. Une légende qui traverse les générations et qui est aujourd’hui célébrée par des supporters pas encore nés au moment du titre ou trop jeunes pour s’en rappeler. Ce qui dérange un peu Eric Di Meco à la fois fier d’être honoré mais impatient de voir le club triompher de nouveau.

"Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps"

"On est content parce que le club a joué le jeu cette année et n’a pas hésité à nous inviter pour célébrer cette fête, confie-t-il dans Apolline Matin sur RMC ce vendredi. Ça n’a pas toujours été le cas puisque beaucoup de présidents ont galéré avec l’histoire du club."

"Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps, remarque l’ancien international français. Didier Deschamps a gagné un titre de champion de France en 2010 et des Coupes de la Ligue. J’ai aussi une pensée pour les gamins qui n’ont pas envie de vivre par procuration. Même si c’est une ville de foot où l’on transmet l’histoire du club à ses enfants, quand l’OM est allé en finale de la Ligue Europa contre l’Atlético (en 2018, ndlr), la ville s’était embrasée parce que tous ses gamins ont envie de le vivre eux-mêmes. On est un peu gêné par rapport à ça. Quand c’est trop, ça peut même nous gêner à un moment donné."