500 euros par but marqué en Ligue 1 et Ligue 2: la LFP lance une nouvelle campagne de soutien au personnel soignant

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce jeudi le lancement d'une nouvelle campagne de soutien au personnel soignant. Plusieurs initiatives sont actées, notamment le versement de 500 euros par but inscrit ce week-end, en Ligue 1 et Ligue 2, pour l'organisation du Tournoi des Soignants.

Une façon de les remercier et de faire durer le soutien bien au delà de la crise sanitaire. La Ligue de football professionnel (LFP), partenaire de la Fédération hospitalière de France, a lancé ce jeudi une nouvelle campagne "Supporter des Soignants", destinée à financer la deuxième édition du Tournoi des Soignants, prévu à Toulouse en juin 2023.

A cette occasion, deux vidéos ont été dévoilées: "Intitulés « Un But », ces deux films évoquent toute l’émotion et le bien procurés par un but lors d’un match de football. Ce bien commun, c’est aussi celui des personnels soignants qui œuvrent pour notre bien à tous comme le soulignent les deux films, mettant en scène les buts marqués en Ligue 1 Uber Eats et en Ligue 2 BKT depuis le début de la saison", explique la Ligue dans un communiqué.

Des encouragements et des dons

Parmi les initiatives prévues dans le cadre de cette opération, les clubs et les joueurs "encourageront leurs supporters et l’ensemble de leurs communautés à prendre part à ce mouvement, en utilisant les stickers créés spécifiquement pour l’opération et accessibles à tous ceux qui le souhaitent sur les réseaux sociaux, accompagnés du hashtag dédié #SupporterDesSoignants".

Ce week-end, à chaque but marqué en Ligue 1 (huitième journée) et en Ligue 2 (neuvième journée), 500 euros seront collectés pour l'organisation du Tournoi des Soignants. Lors de chaque match, les speakers demanderont aux spectateurs de "faire un maximum de bruit dans les tribunes des stades pour rendre hommage aux personnels soignants avant le coup d’envoi".

Plusieurs clubs ont pris des initiatives supplémentaires

De nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont choisi de profiter de cette opération de la LFP pour lancer des initiatives à l'échelle locale, ce week-end ou tout au long de la saison. Le coup d'envoi d'OM-Rennes dimanche sera par exemple donné par la directrice de la Clinique Juge et le directeur général adjoint de l’Hôpital Saint-Joseph. A Lille, c'est un patient du Centre Oscar Lambret qui lancera la rencontre contre le TFC. Les joueurs de Saint-Etienne et Bordeaux porteront des tee-shirts spéciaux. Plusieurs clubs, comme l'OL, le PSG, le RC Lens (et d'autres), développent des partenariats avec des structures hospitalières et associatives tout au long de la saison.