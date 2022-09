AC Ajaccio: examens rassurants pour Benjamin Leroy après sa commotion cérébrale

Sorti sur civière à Brest, le gardien de l'AC Ajaccio Benjamin Leroy a passé des examens rassurants et devrait être disponible pour le prochain match du club corse en Ligue 1, le dimanche 2 octobre contre Clermont.

Plus de peur que de mal pour Benjamin Leroy (33 ans). Le gardien a passé des examens rassurants, a assuré l'AC Ajaccio lundi alors que le gardien corse avait été sévèrement touché à la tête dimanche après-midi à Brest où l'ACA disputait une rencontre comptant pour la 8e journée de Ligue 1, signant sa première victoire de la saison (1-0).

De retour pour la réception de Clermont ?

Le portier corse a heurté son coéquipier Oumar Gonzalez, qui diputait un duel à Islam Slimani, dès les premières minutes de jeu. Percuté aux cervicales et à la tête, le gardien a perdu connaissance. Les secours sont rapidement intervenus et ont ensuite longuement pris soin de lui, avant de l'évacuer sur civière sous les appladussiments de Francis Le Blé, et de le transporter à l'hôpital de Brest pour qu'il puisse y subir des examens. Ghjuvanni Quilichini l'avait remplacé à la 9e minute de jeu.

Le scanner n'ayant rien révélé de particulier, Benjamin Leroy a pu reprendre l'avion hier soir avec ses coéquipiers. Le gardien a été mis au repos durant quatre jours. Après quoi, le staff médical décidera s'il est apte à reprendre l'entraînement avec le groupe. Benjamin Leroy pourrait reprendre sa place à l'occasion de la venue de Clermont le dimanche 2 octobre (15h) à François-Coty, après la trêve internationale, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. "Il devrait pouvoir s’entraîner normalement avec le groupe. Nous devrions donc pouvoir compter sur lui au prochain match", a déclaré le coach corse Olivier Pantaloni.