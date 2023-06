ACA-OM: la mairie d'Ajaccio "choquée" par l'autorisation de déplacement des supporters marseillais

Si la mairie d’Ajaccio ne réclame plus l’annulation du match entre l’ACA et l’OM ce samedi soir au stade François-Coty après les incidents entre supporters, elle se dit très inquiète avec l’arrivée des fans olympiens en Corse et leur présence jusqu’à dimanche soir.

Ajaccio sous très haute tension. La cité corse a été le théâtre de violents affrontements entre supporters de l’ACA et de l’OM vendredi soir. Des incidents qui ont fait quatre blessés légers et qui ont conduit le maire, Stéphane Sbraggia, à réclamer l’annulation de ce match de la 38eme journée de Ligue 1 sans enjeu pour les deux équipes.

"Le maire a demandé deux choses hier (vendredi) pendant les événements : quand les incidents ont éclaté, il a d’abord essayé de détourner le bateau qui arrivait ce matin avec 500 supporters marseillais. Quelques dizaines étaient déjà sur Ajaccio et on a vu ce que ça a donné. Dans la foulée, il a essayé d’annuler le match", a expliqué Antoine Maestrali, directeur du cabinet du maire d’Ajaccio, dans les Grandes Gueules du Sport samedi sur RMC.

La mairie "choquée" par l'autorisation de déplacement des supporters de l'OM

Si la mairie ne demande plus l’annulation de le rencontre qui se déroulera à 21h au stade François-Coty, elle reste très préoccupée par la présence des supporters marseillais en Corse jusqu'à dimanche soir : "Nous sommes très inquiets, confirme Antoine Maestrali. Nous sommes en cellule de crise à la mairie. Nous avons passé quasiment toute la nuit en ville à réfléchir aux moyens d’éviter une nouvelle nuit d’échauffourées. L’unique préoccupation du maire et de l’équipe municipale est de protéger les personnes et les biens jusqu’à demain, fin de journée. On est encore loin du départ des Marseillais."

La mairie regrette également que la préfecture n’ait pas acté une interdiction de déplacement des supporters de l’OM lors d’un week-end de festivités à Ajaccio : "Oui nous sommes choqués. Nous sommes extrêmement déçus. Nous nous réservons le droit d’intenter des actions. On ne peut pas accepter ce qu’on a vu en ville. On a évité le pire", conclut Antoine Maestrali.

Hier soir, un individu a été arrêté en marge des incidents dans les ruelles d'Ajaccio. Selon les informations de RMC Sport, c'est un supporter marseillais qui a été interpellé par les forces de l'ordre vendredi soir à Ajaccio et placé en garde à vue.