Ajaccio-OM: comment la situation s'est tendue vendredi soir à Ajaccio

C'était redouté par le maire de la ville depuis quelques heures, des affrontements se sont bien produits vendredi soir à Ajaccio en amont de la rencontre de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille, comptant pour la 38e journée de championnat.

Selon les informations de RMC Sport, les premiers affrontements entre supporters de l'AC Ajaccio et de l'Olympique de Marseille, vendredi soir à la veille du match prévu pour la dernière journée de Ligue 1, se sont produits proche du cours Napoléon, artère principale d'Ajaccio. En quelques minutes, des personnes cagoulées (un petit groupe d'Ajaccien) se retrouvent en bas d'un hôtel de la rue Fesch. C'est devant l'hôtel Fesch, lieu de résidence de quelques supporters marseillais, que les heurts seront les plus forts ce vendredi soir.

"Ils sont arrivés par surprise, et puis là ça a éclaté bien fort", confie un voisin de l'hôtel à RMC Sport qui a directement fermé ses volets lorsque les policiers ont commencé à utiliser du gaz lacrymogène. Dans la rue, d'autres témoins assistent à "des scènes violentes", des projectiles sont lancés par les deux camps. Très rapidement, les forces de l'ordre en poste dans les rues de la ville interviennent afin de stopper ces agissements. "Le dispositif était adapté pour cette séquence", confie un policier ajaccien.

Des incidents dans la vieille Ville

Terminé? Pas vraiment. Le petit groupe de "fans" ajacciens va prendre la fuite et se retrouver dans les rues d'Ajaccio, au cœur de la vieille Ville. Dans la rue Roi-de-Rome, les commerçants vont avoir la mauvaise surprise de voir arriver ce groupe. Sur des images que nous nous sommes procurées, des verres éclatent, des chaises sont lancées, des individus veulent entrer dans les bars de la ruelle ajaccienne pour en découdre avec quelques fans de l'OM.

À quelques mètres de ces affrontements, l'une des plus grandes fêtes de la ville d'Ajaccio, la fête des pêcheurs. Et c'est bien pour cette raison, avec la présence de ce rassemblement festif, que le maire de la ville voulait interdire le déplacement des fans marseillais. Finalement, l'élu a publié deux arrêtés pour éviter les troubles à l'ordre public.

Un risque autour du match de ce soir?

Depuis ce matin, 7h, la première partie des supporters de l'OM est arrivée en Corse. Ils seront plus de 600, sans compter l'ensemble des fans présents en Corse et qui ne vont pas effectuer le déplacement officiel. Pour le moment, les fans de Marseille, présents dans le déplacement officiel, sont rassemblés sur la plage du Ricanto, à proximité de l'aéroport d'Ajaccio et du stade François-Coty. L'escorte policière est assez importante.

À l'instant T, la rencontre entre l'ACA et l'OM est bien maintenue. Le maire de la ville a demandé son report, mais sa demande devrait rester sans suite. Le renforcement du dispositif de sécurité, déjà imposant, est prévu. "Pour ce soir, il faut bien comprendre l'environnement autour du stade à Ajaccio", poursuit une source policière. Plusieurs craintes se font ressentir chez les forces de l'ordre. L'accès au stade et la nuit suivant le match dans les rues d'Ajaccio. L'acheminement des supporters marseillais vers le stade François Coty peut représenter un moment hautement sensible. Une seule route permet d'accéder à l'enceinte ajaccienne.