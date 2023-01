Ajaccio-Lyon: Pantaloni donne les raisons de son altercation avec Vercoutre

Olivier Pantaloni, l'entraîneur d’Ajaccio, a expliqué les raisons de sa colère contre Rémy Vercoutre à l’issue du match contre Lyon (0-2), dimanche.

C’était très chaud à la fin du match entre Ajaccio et Lyon (0-2), dimanche. Olivier Pantaloni, l'entraîneur ajaccien, s’est dirigé en furie vers le banc adverse pour s’en prendre à Rémy Vercoutre, membre du staff lyonnais, provoquant une longue échauffourée. Des spectateurs sont aussi entrés sur le terrain pour tenter d’en découdre avant que l’ancien gardien ne soit exfiltré sous surveillance vers les vestiaires. Pantaloni a donné sa version en conférence de presse.

"Il n’a pas accepté que je le regarde et s’en est pris à moi"

"Ce n’est pas à la fin du match, c’est au cours du match, resitue le technicien. Je n’ai pas l’habitude de parler, je respecte tout le monde par contre, j’attends qu’on me respecte en retour. Quand on ne me respecte pas, j’en fais de même. Il (Vercoutre) rouspetait par rapport à des fautes qui n’étaient pas sifflées par l’arbitre. Ça m’a un peu surpris mais sans rien lui dire. Il n’a pas accepté que je le regarde et s’en est pris à moi. Ce n’est pas bien méchant."

L’entraîneur s’était expliqué plus brièvement sur le sujet au micro d’Amazon Prime. "J’ai été éduqué, on m’a appris à respecter tout le monde et à me faire respecter aussi, a-t-il lancé. Je pense que les gens qui étaient dans l’échauffourée comprendront et ceux qui étaient autour aussi."

Alexandre Lacazette, attaquant lyonnais, a lui été visé par des projectiles alors qu’il tentait de répondre aux questions de Canal+. Interrogé sur ce traitement de faveur musclé, Laurent Blanc a vité balayé le sujet. "Il y a un coup de chaud mais ça s’est vite refroidi", a-t-il lancé.