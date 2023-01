Ajaccio-OL: Pantaloni s’accroche avec Vercoutre, Lacazette évacué... grosses tensions au coup de sifflet final

L’OL s’est imposé sur la pelouse de l’AC Ajaccio, ce dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1 (0-2). Un match qui s’est conclu dans une ambiance délétère au stade François-Coty. Olivier Pantaloni, le coach du club corse, est venu bousculer Rémy Vercoutre, l’entraîneur des gardiens lyonnais, provoquant un moment de grande tension.

Le stade François-Coty a vécu une soirée électrique lors de la défaite de l’AC Ajaccio face à l’OL, ce dimanche, durant la 20e journée de Ligue 1 (0-2). Après un match très disputé sur le terrain, avec quelques frictions entre joueurs, les choses ont dégénéré au coup de sifflet final. Très remonté, Olivier Pantaloni s’est dirigé vers le banc lyonnais pour venir s’expliquer avec Remy Vercoutre, l’entraîneur des gardiens, avec qui il s’était déjà chauffé pendant la rencontre. Le coach de l’ACA a d’abord croisé son homologue Laurent Blanc, qui a tenté de le calmer avec le sourire. En vain.

Il a ensuite serré quelques mains dans le camp des Gones, en refusant celle tendue par Franck Passi, l’un des adjoints de Blanc. "Je vais l’attraper, je vais l’attraper", a alors lâché Pantaloni, en évoquant à priori Vercoutre. Le technicien de 56 ans est ensuite venu au contact de l’ancien portier de 42 ans en le bousculant, avant d’être rapidement écarté par des membres du staff de l’OL et des stadiers. De quoi créer un moment de grande tension devant le banc amovible des arbitres délégués.

Des supporters ont tenté de s’en prendre à Vercoutre

Des supporters corses en ont profité pour pénétrer au bord du terrain, en tentant de s’en prendre à Vercoutre. Certains ont donné des coups de poings sur la vitre en plexiglas protégeant le banc de touche. Après quelques minutes de flottement, Olivier Pantaloni a regagné les vestiaires en échangeant avec Claudio Caçapa et Ludovic Giuly, qui travaillent pour l’OL.

Rémy Vercoutre a ensuite été escorté jusqu’au tunnel du stade, sous les insultes de plusieurs fans de l’ACA. Des tensions ont également éclaté entre supporters corses en tribunes (ceux de l’OL ont été évacués avant la fin de la partie pour prendre un ferry). Dans ce contexte délétère, Alexandre Lacazette a dû écourter son interview en bord de terrain avec Canal + Foot après avoir reçu plusieurs projectiles. Interrogé sur ces incidents, Laurent Blanc a noté "un peu d’excitation et de turbulences", en expliquant que ce n’était pas une première en L1.

Olivier Pantaloni a commenté cette fin de match agitée sur Prime Vidéo Sport. En refusant d'expliquer précisément son agacement contre Rémy Vercoutre: "Moi, j'ai été éduqué, j'ai appris à respecter tout le monde. Et on m'a appris à me faire respecter aussi. Ceux qui étaient de l'échauffourée comprendrons et ceux qui étaient autour aussi..."